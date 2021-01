Ministro de Salud sí se vacunó contra el covid-19; ¿quiénes recibirán la dosis?

"Es un momento de enorme orgullo. He escogido venir a Guayaquil, como lo hice en el mes de marzo, trasladar todo el Ministerio de Salud Pública acá, para contener la tragedia que se estaba viviendo en esos momentos. He escogido venir a Guayaquil y me voy a vacunar en Guayaquil, es lo que quiero hacer en homenaje a todas las personas, todo el personal de salud, que sufrió de la enfermedad. Muchos de ellos fallecieron, hoy hay una esperanza", dijo ayer, jueves 21 de enero del 2021, el ministro Juan Carlos Zevallos, de 63 años, quien confirmó a este Diario que sí se vacunó. Pero no comentó qué funcionarios de Gobierno recibirán una de las 8 000 dosis que llegaron el miércoles 20 de enero.

A través de un comunicado, la Cartera de Salud Pública (MSP) aclaró que el trabajador sanitario que labora en primera línea es la población seleccionada para recibir la vacuna. Estos son médicos, enfermeras, auxiliares, residentes, fisioterapistas respiratorios, personal de apoyo y de limpieza. Ellos laboran en las áreas de covid-19, es decir, hospitalización, unidad de cuidados intensivos (UCI), emergencia y triaje respiratorio. Además adultos mayores y el personal que los cuida en geriátricos.



En el documento además se explicó que la Cartera del ramo hizo una priorización para el acceso a la fórmula contra covid-19, en esta fase cero o plan piloto de inmunización, en función de los criterios científicos, de equidad y transparencia.



Si esto no se cumple, habrá sanciones. "Si algún gerente o administrador de las instituciones de salud pública, seleccionada para administrar la vacuna al personal descrito, inobservase los criterios establecidos, será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía", dice el boletín.

El miércoles 20 de enero del 2021 llegaron las primeras 8 000 de un total de 86 000 dosis de Pfizer y BioNtech, planificadas para el plan piloto. Estas se entregarán de forma progresiva, hasta febrero. En marzo se prevé el arribo de dos millones de fórmulas para el inicio de la vacunación masiva, ha indicado el Ministerio, que no ha difundido un cronograma hasta noviembre.



El Gobierno ha anunciado que se espera aplicar a nueve millones de pobladores hasta octubre o noviembre de este año. Para ello contará con 18 millones de dosis (dos por cada habitante). Serán de varios proveedores, como AstraZeneca, Covaxx y la Iniciativa Covax. También están en conversaciones con Johnson&Johnson y Sinovac.

Los médicos posgradistas que trabajan en áreas covid han manifestado su malestar a través de redes sociales. Santiago Zúñiga, su representante nacional, dijo que según lo dispuesto en el comunicado, se debería poner a órdenes de la Fiscalía a todo funcionario que inobserve esta disposición o ¿acaso debemos entender que el Ministerio y el Gabinete sí pueden disponer de la vacuna?

