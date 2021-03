Ministro de Salud pidió renuncias a coordinadores zonales, gerentes y directores de hospitales y distritos

El nuevo ministro de Salud Pública, Mauro Falconí, solicitó a los coordinadores zonales, gerentes y directores de los hospitales y distritos que pongan a disposición sus cargos. Lo hizo por medio del Memorando Nro. MSP-MSP-2021-0236-M, con fecha del martes 23 de marzo del 2021.

El documento va dirigido a los nueve coordinadores zonales: Salomón Proaño (zona 1), Alfredo Amores (zona 2), Edgar Bravo (zona 3), Tatiana Mendoza (zona 4), José Luis Romero (zona 5), Julio César Molina (zona 6), Ana Gabriela Luzuriaga (zona 7), Jonathan Guacho (zona 8) y Camilo Alvear (zona 9).



“Con un cordial saludo, agradeceré a usted, se sirva presentar a este Despacho la disponibilidad a su cargo, de igual manera se solicite la disponibilidad a los gerentes y directores de los hospitales y distritos que se encuentran bajo su jurisdicción”.



Falconí, quien asumió el cargo el viernes 19 de marzo del 2021, aseguró que no encontró un plan estructurado de vacunación, por lo que tuvo que armarlo en 72 horas. “El Presidente de la República acaba de mencionarlo. Nosotros no hemos encontrado un plan estructurado de vacunación, no hemos encontrado data que nos asegure mantener o continuar un plan, por eso este ministro de Salud ha tenido que construirlo en 72 horas”.



Las declaraciones fueron realizadas ayer, martes 23 de marzo del 2021, durante una visita al Hospital Público Monte Sinaí, en donde comenzó la vacunación de los adultos mayores en Guayaquil.



En este espacio además mencionó que “el agendamiento se hace ahora de una forma confidencial, aleatoria y en base a variables de lo que significa el trabajo de todos los pacientes que estuvieron clasificados por patologías y por edad. Esto nos permite tener un sistema que no sesga a nadie, que no pone ninguna vara y que nos permite mantener la transparencia y equidad en el proceso”.



Falconí fue titular de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) desde julio del 2020.