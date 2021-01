Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dice que visitó el Hospital de Los Valles en calidad de Ministro, doctor e hijo

En un video de seis minutos y 25 segundos, el titular de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, dijo que acudió a vacunar al sitio privado en donde vive su madre, en calidad de "doctor, ministro y de hijo". También informó al país algunos detalles sobre el proceso de vacunación y confirmó que se queda en el cargo que ocupa desde marzo del 2020. Lo hizo la noche de este miércoles 27 de enero del 2021.

En ese espacio dio a entender que permanecerá en su cargo, no renunciará como le han pedido la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y legisladores que aprobaron su pedido de juicio político. “Cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé”.



"No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás, no hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia. Seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad", agregó.



Además, comentó que “podremos evaluar después una a una las vacunas entregadas y contestaré como me corresponde como funcionario público a cada consulta. Pero hoy en calidad de doctor y ministro dejaré los aspectos políticos para la campaña a quienes están participando”.

Esto, debido a que la Asamblea y varios candidatos a la Presidencia de la República pidieron su destitución, por el uso de las dosis contra covid-19 en un condominio de adultos mayores privado en donde reside su madre. También por su aplicación a personal que no estaba en primera línea de contagio.



Sobre el tema, Zevallos dijo: "Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de Los Valles donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado, lo hice en mi calidad de Ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa, si esto fue o no, una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona debo decirles que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado. Si nuestro plan se respeta y seguimos el camino trazado, con las farmacéuticas mundiales, todos los ecuatorianos vamos a vacunarnos hasta octubre de este año.



El Ministro del ramo también detalló que se han vacunado a 2 982 personas en 46 centros de 19 ciudades de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Manabí.



Y dijo que el plan se elaboró desde hace seis meses. Tiene cuatro fases. La cero está dirigida a personas que tienen mayor riesgo de contagio, hospitalización y de muerte; así como aquellos que están en mayor exposición de contagio y de contagiar.



“Los adultos mayores fueron escogidos en Ecuador y en el mundo porque está demostrado que son más susceptibles a morir”.

En la uno se vacunará al resto del personal vulnerable, profesores, funcionarios de sectores estratégicos y seguridad. En la dos se masificará a quienes tienen más de 18 años, de acuerdo a la evidencia científica. Y en la tres al resto de ciudadanos.