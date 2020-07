Ministro de Salud reconoce que no hay camas UCI disponibles en Quito, pero dice que no es grave la situación

LEA TAMBIÉN

El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, reconoció que en Quito hoy, 13 de julio del 2020, “no existe” una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponible.

Lo dijo durante una entrevista en Ecuavisa. “Lo digo claramente: no existe, porque este es un procedimiento dinámico y hay personas que están esperando (una cama)”, respondió a la consulta sobre disponibilidad de UCI en los hospitales públicos de la capital de la República.



Sin embargo, aseguró que los pacientes están siendo atendidos en las unidades que se han adaptado en las casas de salud. Por ejemplo, en el IESS Sur, en el Eugenio Espejo y en el Pablo Arturo Suárez.



No obstante, el ministro afirmó que “no es grave que no exista una cama de cuidados intensivos”.



“Los pacientes están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos y en unidades de cuidados intensivos adaptadas que están en el área de emergencia (…) hay ocho veces menos mortalidad que hubo en Guayaquil respecto a Quito, nos dio tiempo de responder”.



Zevallos también se refirió sobre los casos de corrupción. Las personas que han estado involucrados en hechos ilícitos han sido denunciadas en Fiscalía. Por el caso de los carnets, dijo que a siete funcionarios se les ha iniciado sumarios administrativos.



“Nosotros estamos haciendo todo lo que es posible, la denuncia y los procedimientos legales que nos competen. No vamos a tener ningún problema en enfrentar esta situación”.



Los sumarios están abiertos desde el pasado 23 de junio y están en una etapa de investigación. “Es un procedimiento legal, la persona con que se inicia el sumario administrativo tiene que responder y se le da chance, eso es lo que dice la Ley y yo no quiero contravenir la Ley”.



Agregó que de 3 000 carnets entregados durante la pandemia y que no debieron haberse emitido por ser irregulares porque el MSP estaba en una pausa administrativa, 2 281 ya se han identificado como inválidos.



El ministro aseguró que en total hay 385 000 carnets en Ecuador, que se han emitido desde el 2013. “Esto es una combinación de carnets que tienen toda la legalidad del caso y otros que en realidad son irregulares y los estamos evaluando”.



Para ello, se han armado tres grupos evaluadores. Los primeros ya trabajan en la revisión de 3 000 emitidos durante la pandemia; la segunda, analiza los carnets que estaban siendo propuestos por personas con discapacidad y que “no tienen por qué tardarse”.



La tercera, está evaluando todos los documentos entregados desde la pasado 29 de febrero, día en el que se confirmó el primer caso confirmado de coronavirus.