Ministro de Salud dice que no se cerrarán los aeropuertos por nueva variante del coronavirus de Reino Unido

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, habló el miércoles 6 de enero del 2021 sobre la solicitud de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de cerrar los aeropuertos del Ecuador ante la expansión de la nueva variante de coronavirus del Reino Unido.

Para el titular de la Cartera de Salud, no es la mejor opción. “No podemos aceptar la propuesta, porque carece de parte técnica y científica para ello”.



Durante el encuentro en el que se informó sobre la llegada de la vacuna contra el covid-19 al Ecuador, Zevallos añadió que “la nueva variante está en más de 27 países: en la Unión Europea (UE), Reino Unido, EE. UU y Chile. Entonces tendríamos que cerrar a todos. No me parece atinada la solicitud porque no hay vuelos directos”.



El pasado 26 de diciembre del 2020, la Alcaldesa dijo en su cuenta de Twitter que envió al presidente, Lenín Moreno, “la solicitud formal de prohibir el ingreso al Ecuador, y sobretodo a Guayaquil, de ciudadanos que hayan estado los últimos 10 días en el Reino Unido hasta al menos, el 15 de enero del 2021”.



En ese entonces, Viteri manifestó que “el aumento de casos positivos en la ciudad, y la aparición de esta nueva cepa del covid-19, es motivo de preocupación por lo que cualquier medida que ayude a mitigar el embate de esta pandemia es necesaria”.



Ecuador registraba hasta el martes 5 de enero del 2020, 213 083 casos positivos de covid-19, según el informe diario del Ministerio de Salud. En el país, 14 103 personas han fallecido en el contexto de la pandemia, 9 530 decesos confirmados por coronavirus y 4 573 con sospechas de la enfermedad.