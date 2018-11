Ministro de Energía no descarta un alcance a la consulta sobre la intervención en el Yasuní

LEA TAMBIÉN

El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, señaló este jueves 15 de noviembre del 2018 que probablemente se deba hacer un alcance a la consulta popular realizada en el anterior gobierno sobre la explotación petrolera en el Yasuní, debido a que existe preocupación en los poblados de la zona de que no se realizó adecuadamente.

En una entrevista televisada la mañana de este jueves, el Ministro señaló: “Lo que me comentaron las mujeres amazónicas es que existe conflicto entre sus propios pueblos, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no”.



Explicó que el documento que recibió el miércoles 14 de noviembre, de parte de mujeres amazónicas será analizado en conjunto con el presidente de la República, Lenín Moreno, y representantes de otros ministerios involucrados.



“De los informes que hemos recibido del Ministerio de Justicia no existen pueblos no contactados en la zona. Se está haciendo una nueva evaluación porque los pueblos no contactados son nómadas y tenemos que verificar periódicamente”.



Asimismo, recordó que desde hace seis meses se solicitó la licencia ambiental para intervenir en la zona con todos los protocolos de seguridad. “Somos conscientes de que no podemos operar en la zona intangible, y en la zona de amortiguamiento se permite la intervención bajo ciertos parámetros”.



Sobre el Coca Coda Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país el Ministro aclaró que el informe de Contraloría es provisional y obedece a un pedido del propio Ministerio. “Estamos preocupados por el proyecto, lo que se hemos hecho es contratar una empresa alemana experta que vendrá en diciembre a evaluar. Si los daños tienen reparación ellos mismos nos van a dar las soluciones”.



El funcionario compareció la mañana de este jueves en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que está debatiendo sobre la Pro forma del 2019.