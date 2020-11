Nuevo ministro del Interior de Chile: 'Si me toca que pedir perdón, lo hago'

El nuevo ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, aseguró que pedirá perdón "en nombre del Estado" si así tiene que hacerlo por las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de seguridad durante la ola de protestas.

"Si a mí me toca disculparme, lo hago, porque efectivamente hay cosas que no pueden ocurrir y los conflictos hay que resolverlos de manera pacífica", afirmó el funcionario en una entrevista la madrugada del lunes a la cadena local CNN Chile.



Del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Delgado es el cuarto ministro del Interior en el segundo mandato no consecutivo del presidente Sebastián Piñera y sustituyó en el cargo la semana pasada a Víctor Pérez, quien renunció tras aprobarse el inicio de una acusación constitucional en su contra por la gestión en las protestas.



Pese a ser de cuna tradicional, su larga trayectoria como alcalde de un barrio de pocos recursos lo ha llevado a estar entre las figuras políticas mejor valoradas del país, según diversas encuestas.



El titular de cartera aseguró que ha pedido al cuerpo policial de Carabineros que ajusten sus protocolos para que los episodios de violaciones a los derechos humanos "no vuelvan a ocurrir".



"Hay que avanzar en la modernización de las policías. El tema de Carabineros no pasa por un nombre. Yo creo que pasa por entregar más y mejores herramientas, por fortalecer a la institución con la agenda de seguridad, que anda bastante lenta", añadió.



Las protestas contra la desigualdad que comenzaron en octubre de 2019 supusieron las crisis social más grave desde el fin de la dictadura militar (1973-1990), dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con incendios y saqueos.



Piñera comenzó su segundo periodo de Gobierno con Andrés Chadwick en la cartera de Interior, que fue reemplazado por Gonzalo Blumel en pleno estallido social por las denuncias de represión que acumulaban las fuerzas del Estado.



Blumel, que permaneció en el cargo hasta el pasado julio, salió del Gabinete tras no haber sido capaz de alinear a todo el bloque oficialista para votar en contra de la ley que permite la retirada anticipada de los fondos de pensiones que rechazaba el Gobierno.



El tercero, Pérez, abandonó el puesto el pasado 3 de noviembre después de que la Cámara de Diputados lo suspendiera temporalmente de sus funciones por su polémica gestión de las manifestaciones y de un paro camionero que en agosto pasado amenazó el abastecimiento del país.



Este mismo lunes se votará en el Senado la acusación constitucional contra Pérez, un procedimiento que fue solicitado en octubre por un grupo de parlamentarios de oposición y que le enfrenta a una inhabilitación de cinco años para ejercer funciones públicas.