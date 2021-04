Ministro de Gobierno: ‘El feriado habrá toque de queda; el confinamiento es quedarse en casa el fin de semana’

“El toque de queda para los fines de semana incluye el feriado del 1 de mayo, que empieza el viernes 30 de abril”. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, lo precisó “para evitar confusiones”, este viernes 23 de abril del 2021, horas antes de que se inicie el primer confinamiento de sábado y domingo en 16 provincias de Ecuador, para intentar contener el avance de la pandemia del covid-19.

“Hemos llegado a una decisión que evita movilización social durante los fines de semana, actividades de playa, de ocio, de compras para poder intentar darle un freno a la velocidad con la que viene este contagio de las nuevas cepas y la mortalidad que trae”, señaló el Secretario de Estado.

Este viernes el Gobierno ha dado cuenta del mayor incremento de infectados con covid-19 en un día desde que se detectó al paciente cero, el 29 de febrero del 2020. Según el Ministerio de Salud, hasta este 23 de abril en Ecuador se han registrado 371 306 contagios, 5 913 casos nuevos en 24 horas. Asimismo, en un día hubo 97 muertes: 80 decesos por casos confirmados de covid y 17 por probable coronavirus.

Aclaro para evitar confusiones: el toque de queda para los fines de semana rige desde las 20h00 de los viernes hasta las 05h00 de los lunes (sábados y domingos todo el día).

La restricción incluye el feriado del 01 de mayo, que empieza el viernes 30 de abril hasta el 3 de mayo. https://t.co/BKjJpbnqMy — Gabriel Martínez (@martinezjg) April 23, 2021



1 de Mayo sin marchas en las calles



“El feriado del 1 de mayo habrá toque de queda completo durante todo el día, justamente con el ánimo de evitar movilizaciones, de evitar manifestaciones sociales que son simbólicas para fechas importantísimas de la historia, pero que en este momento representan más un riesgo que una conmemoración”, dijo el ministro Martínez, entrevistado en Radio Sucesos.

Por el feriado del viernes 30 de abril (1 de mayo es sábado, pero la ‘Ley de Feriados’ dispone que en esos casos el día de descanso obligatorio se traslade al viernes previo) el confinamiento en 16 provincias empezará a las 20:00 del jueves 29 de abril y terminará a las 05:00 del lunes 3 de mayo.



Con Decreto 1291, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción focalizado en Pichincha, Imbabura, Carchi, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí y Guayas.



En las 16 provincias se aplicará un toque de queda desde la noche de este viernes 23 de abril. De lunes a jueves, nadie podrá circular entre las 20:00 y las 05:00. En tanto que se aplicará un confinamiento total desde las 20:00 de los viernes hasta las 05:00 de los lunes, con un toque de queda ininterrumpido los días sábados y domingo hasta el 20 de mayo del 2021.



¿Se puede salir a caminar el fin de semana de confinamiento?



“No”. Esa fue la respuesta del Ministro de Gobierno. “Hay mucha gente que todavía pregunta '¿puedo ir a la playa?'. No. No puedes ir a la playa el fin de semana. Te tienes quedar en tu casa. El confinamiento es eso: Es quedarse en su casa durante los fines de semana, incluye un feriado. Entonces, nos quedamos en la casa”, enfatizó Gabriel Martínez.



El funcionario explicó que la medida busca contener el contagio por la circulación de las nuevas cepas británica y brasileña de coronavirus en Ecuador. “El fin de semana la gente sale no solamente en la noche, también durante el día, sale a hacer compras, visitas sociales a sus familiares, lo cual está muy bien en tiempos normales, pero en este momento tenemos personas jóvenes que se contagian y que contagian a sus mayores cuando los visitan; tenemos que evitar que esto suceda”.



“Los taxis pueden funcionar durante el confinamiento, porque tienen que llevar personal médico, personal de salud”, sostuvo el Secretario de Estado, quien confirmó que no se suspenderán los servicios de salud, seguridad, emergencia ni actividades esenciales como provisión de alimentos o medicinas a través de delivery.



Asimismo, operará la cadena productiva relacionada con abastecimiento de productos de primera necesidad; proveedores de servicios de luz, agua; medios de comunicación, entre otros, durante el toque de queda que empieza a las 20:00 de este viernes 23 y finaliza a las 05:00 del lunes 26 de abril.



“Pero los ecuatorianos deben quedarse en sus hogares, justamente para alcanzar los objetivos planteados. Hay gente que pregunta '¿puedo sacar a mi perro?'. Bueno, sáquelo y entre nuevamente, pero no hagamos de esto un paseo en el parque”, dijo el funcionario.



“Creo que es sencillo entender que debemos hacer un esfuerzo para guardarnos, para quedarnos en casa, para que con estas medidas no tenga que el gobierno entrante tomar medidas más duras como se están dando en otros países”, señaló Martínez.



“Tenemos tiempo para hacer las compras con suficiente antelación; tenemos tiempo para poder prepararnos. No estamos hablando de un confinamiento de una semana, estamos hablando de dos días, que los ecuatorianos lo podríamos superar sin mayor preparación, para evitar problemas en nuestras hogares”.





Día de la Madre sin reuniones familiares



“Viene un evento importante en mayo que es el Día de la Madre, una celebración para todos los ecuatorianos. Sin embargo, significaría poner en riesgo justamente a esas personas que queremos cuidar de manera prioritaria”, dijo el ministro Martínez, al ratificar que el segundo domingo de mayo también habrá confinamiento, que incluye la prohibición de reuniones y fiestas en las 16 provincias con estado de excepción.



¿Cuál es la sanción por incumplir el confinamiento?



Las personas que realicen fiestas o reuniones durante el toque de queda (confinamiento) o que incumplan las medidas dispuestas en el Decreto 1291 o resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en el marco del estado de excepción “pueden ser detenidas y enfrentar una pena que va de uno a tres años”, aseveró el Ministro de Gobierno.



El Secretario hizo referencia a lo tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En la norma reza: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.



Sin la colaboración ciudadana, cualquier medida que ponga el Gobierno no va a ser suficiente para enfrentar esta crisis, señaló el Ministro. “No se trata de llenar las cárceles de gente que haya incumplido, buscamos disuadirlos. Solo el anuncio de la medida va a tener un importante efecto en el comportamiento de las personas durante este fin de semana”.