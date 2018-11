Ministro de Finanzas no acudió a la Comisión Legislativa de Salud

LEA TAMBIÉN

La Mesa Legislativa de Salud tenía prevista la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, para la tarde de este miércoles 21 de noviembre del 2018. El objetivo era analizar el presupuesto asignado a la Cartera del ramo, compra de medicinas, etc.

A las 15:30 estaba prevista la sesión pero empezó media hora más tarde sin la presencia del ministro Martínez.



Los legisladores acordaron que existe reducción de presupuesto en aspectos importantes.



La asambleísta independiente Blanca Ugarte mencionó que no solo hay reducción del presupuesto para medicamentos o dispositivos médicos sino que también en otras áreas como la nutrición. Ugarte señaló que para el 2018 se asignaron USD 20 millones y que para el siguiente año (2019) el rubro está en USD 5 millones. Es decir serían USD 15 millones menos para ese punto.



Ugarte propuso que la reunión no solo debe ser con el Ministro de Finanzas sino también con Verónica Espinosa, titular de la Cartera de Salud. Esto para aclarar por qué la reducción o la no contemplación de rubros y qué programas se priorizarán en el 2019.



Ángel Sinmaleza, de SUMA, añadió que la reducción de dinero para medicamentos no solo producirá afectaciones en la cantidad sino también en la calidad de los mismos.



Por su parte la legisladora por Creo, Ana Galarza, señaló que hay rubros que no se toman en cuenta cómo por ejemplo para programas de prevención de drogas. Además mocionó solicitar información para conocer si el Ministerio de Salud ha asumido las competencias de la disuelta Secretaría Técnica de Drogas. Indicó que esa entidad recibía USD 5,2 millones.



Los asambleístas acordaron pedir una reunión con los Ministros de Finanzas y Salud para analizar el presupuesto para solicitar que los montos no sean reducidos.