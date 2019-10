Ministro de Economía dijo que el precio del gas de uso doméstico no subirá

LEA TAMBIÉN

Tras el paquete de medidas económicas anunciado la noche del martes 1 de octubre del 2019 por el presidente Lenín Moreno, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló la mañana de este miércoles 2 de octubre que el alza de los precios de los combustibles no incluye el gas de uso doméstico. Asimismo, señaló que el proyecto de ley será firmado hoy por el Primer Mandatario y luego enviado a la Asamblea.

"El precio del gas, eso no se topa, habrá que analizar con más detenimiento, su estructura. Tiene unas particularidades sociales diferentes, pero eso (el gas) no se topa", dijo en una entrevista televisiva para el canal Teleamazonas.



Señaló que la eliminación del subsidio a las gasolinas, extra y ecopaís, y del diésel, causará un efecto fiscal positivo para el Estado, ya que el país totalizará, aproximadamente, más de USD 1 450 millones.



"Hoy en subsidios, en esos dos rubros, en diésel, y gasolina extra y ecopaís, estamos sacrificando cerca de USD 1 400 millones. Si a eso se le suma los impuestos que se van a recaudar sobre ese valor que no se estaba cobrando, vamos a totalizar cerca de USD 1 500 millones. Allí está el grueso del efecto fiscal positivo para el Estado", dijo.



Con la medida, el costo de estos combustibles estará atado al precio internacional del petróleo. Hoy el barril de crudo está a USD 56. Con este precio la gasolina extra pasaría de USD 1,85 a USD 2,30 y el diésel de USD 1,087 a USD 2,27, pero cada mes cambiará, como actualmente lo hace la gasolina súper.



"Aquí hay una fórmula muy sencilla que es tomar el precio promedio (del petróleo) de hace dos meses atrás porque hay un tema de orden logístico, de embarques, que llegan al país con un precio y eso se va entregando a las distribuidoras y luego el precio al final queda con un rezago de uno a dos meses, esto tiene que irse regularizando en el tiempo para que sea mucho más eficiente. Pero se va a fijar de esta manera con un margen de comercialización para las distribuidoras. Esto también abre un campo muy positivo para que sean las propias empresas privadas o actores privados quienes puedan importar directamente".



Con respecto a la posible especulación de precios en el mercado, el Ministro aseguró: "En una economía dolarizada hay poco margen para la especulación, seguramente habrá una corrección de precios en algunos productos, pero para eso está toda una estrategia de protección social, como ampliar de 1 millón a 1 millón 300 000 las personas beneficiarias del bono, quienes reciban una compensación adicional de USD 15, que es un cálculo técnico, que se ha hecho en las entidades de inclusión económica y que ayuda a proteger a estas personas".



El Gobierno Nacional está tomando precauciones, a través de las distintas autoridades del país, para controlar que no haya especulación, puntualizó Martínez.



Además, pidió no ver las medidas económicas de manera aislada, por un lado está el retiro del subsidio a combustibles, pero "por el otro lado estamos con una batería de compensaciones que van a ayudar a equilibrar los precios al productor", dijo. Por ejemplo, señaló la reducción de aranceles, insumos, materias primas, para maquinaria, equipos, fertilizantes, etc., para favorecer a la agricultura, ente otros.