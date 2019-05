Ministro de Defensa dice que los militares no pueden hacerse cargo del primer filtro de las cárceles

LEA TAMBIÉN

La respuesta llegó de inmediato. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que los militares no pueden hacerse cargo del primer filtro de las cárceles, sino solo de la seguridad externa.

Esta explicación la dio luego de que el director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño; y la ministra del Interior, María Paula Romo, dijeran que se busca que los soldados estén en ese sitio.



Pazmiño incluso dijo que las autoridades ya elaboran un protocolo para determinar exactamente qué harán los militares. Habló, por ejemplo, de controlar los camiones que entran con la comida para los presos y para los economatos (pequeñas tiendas dentro de las cárceles).



La mañana de este 22 de mayo del 2018, el ministro Jarrín aseguró que no pueden estar en el primer filtro y explicó por qué: “El primer filtro es parte de la seguridad interna. Por consiguiente, no podemos hacernos cargo de esa parte de la seguridad interna”.



Luego aseguró: “Estamos en el exterior de los centros de rehabilitación, pero no en el primer filtro. El primer filtro es parte de la seguridad interna”.

Jarrín dijo que los militares hacen solo lo que establece la ley: “Un estado de excepción no da privilegios a ninguna institución, tampoco a las FF.AA. En un estado de excepción, en cualquier de las tareas que se cumplan, se aplicará la ley”.



También lanzó una alerta: “Recordemos que, por el incumplimiento de las leyes, se puede declarar inconstitucional el mismo Decreto (de excepción).