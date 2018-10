Ministro de Defensa dice que no hay ningún oficial de las FFAA. involucrado en la venta de armas a ‘Guacho’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, durante una rueda de prensa dada en Esmeralda la mañana de este lunes 22 de octubre de 2016, precisó que son siete miembros de la tropa y un civil, servidor público, los investigados tras las detenciones ocurridas a 14 personas la semana anterior, por el presunto delito de tráfico de armas.

También aclaró que no ha parado la investigación, las que no se realizan en función de jerarquías, sino en función del delito cometido conforme está catalogado, y no descansarán hasta que quede limpia la institución, depurada en todos los órdenes.



“Reitero una y 100 veces más, solo es munición (no armas), alteración de los registros de municiones. Con esto no estoy diciendo que no se va a profundizar en la investigación. Los resultados finales los haremos conocer, pero lo que sí corresponde es ceñirse a lo que está oficialmente procesándose, tanto en Fiscalía como en el proceso legal”, insistió.



Sobre la inquietud de que si habrían altos oficiales involucrados en el delito que se investiga, Jarrín afirmó que no hay ningún oficial de las FF.AA., y si lo hubiera, informaría a su debido tiempo con resultados efectivos.



“Las Fuerzas Armadas ha transparentado la información y el Ministerio de Defensa Nacional, pero eso no debe distraernos del asunto fundamental como es la atención a nuestra población, por eso la importancia de recuperar la confianza en nuestras instituciones”, señaló Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa del Ecuador.