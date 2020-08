Ministra de Turismo: 'Los pedidos de los gremios se analizan desde hace más de tres semanas'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, afirmó que los acercamientos con los gremios turísticos han sido permanentes desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país por el covid-19.

Así lo confirmó a este Diario tras la marcha que protagonizaron trabajadores y representantes de hoteles, agencias de viaje, operadoras, cámaras de turismo y guías durante la mañana de este miércoles, 12 de agosto del 2020. Ellos pidieron atención urgente al sector que se ha sido afectado por la pandemia.



“Lo que pidieron ellos al señor Presidente es un gabinete que ya se dio, ya presentamos todas las propuestas, ahora hay que esperar para hacer esa mesa de crisis. En eso estamos trabajando para dar respuestas específicas desde hace más de tres semanas”, señaló la Ministra.



Los gremios que protagonizaron y apoyaron la manifestación de hoy dijeron que entre los pedidos al Gobierno Nacional para ayudar en la reactivación constan créditos con facilidades especiales de pago, la devolución de lo recaudado en tasas como la Eco Delta y la renuncia de la Ministra de Turismo.



Sobre este último aspecto, Prado indicó que fue nombrada por el Presidente de la República Lenín Moreno y que “cuando él crea que no estoy atendiendo sus necesidades o no lo estoy representando bien él me dirá, y esa será la única forma”.



Por ello añadió que están haciendo todo lo necesario para ayudar a la reactivación. “Tengo 45 años en el sector turístico. No es que sea una ministra insensible y estoy lista para trabajar con todas las fuerzas para que el turismo salga adelante y mejoremos la vida de todos los ecuatorianos”, reiteró la Ministra.



Ella insistió en que la afectación al turismo es global. “El sector turístico es el más afectado, por supuesto que tiene necesidades diferentes. Por eso piden créditos, porque su problema de liquidez es lo que está haciendo que algunas empresas –hoteles especialmente-, se cierren”.



Por eso explicó que las condiciones de los créditos que son parte del plan Reactívate Ecuador, que impulsa el Gobierno Nacional para ayudar a la productividad del país, han sido analizadas desde hace varios días.



“Reactívate Ecuador es un crédito a 36 meses de plazo, con seis meses de gracia al 5% de interés. Entonces el pedido del sector turístico es que sea a 60 meses plazo, con 12 meses de gracia y el 5% de interés. Es un trámite que hay que seguir y que está tomando tiempo, pero eso depende de otros organismos que tienen que aprobar”, indicó Prado.



El martes 11 de agosto, el Ministerio dio a conocer algunas ayudas al sector como la prórroga para cancelar la contribución del 1x100 (eliminada en la Ley Humanitaria) y el diferimiento de las tasas Eco Delta y Potencia Turística. Estas últimas medidas, aclaró, ya son oficiales. “El Ministerio les hizo un diferimiento, no es que se puede condonar, para que paguen una vez que pase esta situación difícil”.



Pero Rafael Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Operadoras de Turismo Receptivo (Optur), dijo esta mañana que no es una medida que se ha difundido con el gremio y no representa una mayor ayuda.



Prado indicó que se han elaborado 19 protocolos de bioseguridad para la reanudación paulatina de las actividades, apertura de espacios tras las autorizaciones respectivas y promoción para incentivar al turismo interno.

“Ahora estamos en la campaña Me quedo en el Ecuador y todas esas (campañas) hemos hecho con el apoyo del sector privado utilizando lo que tenemos, sin gastar un solo centavo”.