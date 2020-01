Ministra de Salud anuncia que se implementarán termómetros termográficos en aeropuertos

LEA TAMBIÉN

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, no dio una fecha para conocer el diagnóstico del ciudadano chino internado en una casa de salud de Quito, posible caso de coronavirus en el Ecuador. La mañana de este viernes 31 de enero del 2020, la funcionaria no pudo precisar cuándo se tendrían los resultados. Esto a pesar que el pasado lunes 27 de enero aseguró que el informe se conocería en 72 horas.

En una entrevista en Teleamazonas, Andramuño dijo que aún se espera la respuesta del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta (CDC), en Estados Unidos para confirmar o descartar la presencia de coronavirus, en el país.



"Nosotros habíamos informado que las pruebas están en el CDC y necesitamos una respuesta por parte de ellos. Apenas estén los resultados, totalmente validados, el CDC de Atlanta informará al Ministerio de Salud, a la OPS y a la OMS y nosotros inmediatamente informaremos a la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo el seguimiento para que nos entreguen los resultados de manera pronta", señaló la Ministra sin dar una fecha estimada.



Asimismo dijo que "las pruebas fueron enviadas siguiendo todo un protocolo, todo un algoritmo. Son pruebas de carácter biológico, no es una muestra, no es un papel, no es una caja que se envía. Seguimos los protocolos y ya se encuentran en Atlanta". Hay que esperar la respuesta oficial, agregó.



La funcionaria de Estado se refirió a los controles implementados en los aeropuertos del Ecuador y habló de que se implementarán aparatos para detectar posibles casos de coronavirus.



"Tenemos contacto con la Dirección de Aviación Civil, los tripulantes nos informan si existe algún pasajero que tenga una sintomatología e inmediatamente informa al puesto de salud que está en los aeropuertos y el personal le da atención médica. Vamos a implementar termómetros termográficos, que es una pistola, una cámara que detecta la temperatura corporal en los aviones que vienen de aquellos lugares donde se ha presentado la enfermedad", anunció la Ministra.



La Secretaria de Estado se refirió a la condición de salud del hombre que presenta un cuadro sospechoso de coronavirus, internado en Quito. "El paciente se encuentra en iguales condiciones, nosotros estamos vigilantes de su evolución". En el enfermo se han hecho pruebas de descarte y no ha dado positiva a ninguna patología respiratoria registrada, por eso se debe esperar los resultados oficiales de Atlanta, dijo.



Según la Ministra, el Ecuador está preparado para afrontar posibles casos del coronavirus de Wuhan, el cual fue elevado a emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por ejemplo, ya se encuentran en el país los reactivos para realizar las pruebas de posibles casos de coronavirus. "Tenemos desde ayer (30 de enero del 2020) los reactivos que nos entregó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), somos el primer país de Latinoamérica que las tiene y esto es porque el Ecuador tuvo la capacidad de notificar oportunamente el posible caso", aseguró Andramuño. Estas pruebas se las podrán aplicar después de la respuesta oficial de Atlanta sobre el caso del paciente chino en Quito.



Además, señaló que "hemos socializado con el personal de salud los lineamientos dictados por la OPS. Contamos con los equipos de bioseguridad, porque también debemos garantizar la seguridad del nuestro personal".



Asimismo recordó que la Cartera de Estado activó la mesa técnica 2 ante la declaratoria de emergencia internacional por el coronavirus, esto implica un trabajo articulado con la OPS, el ECU 911, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cancillería y otras organizaciones para delinear estrategias de control sanitario en el Ecuador.