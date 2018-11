Ministra de Salud dijo que trabajan en un plan de sostenibilidad; titular de Finanzas no acudió al Legislativo

LEA TAMBIÉN

La Comisión Legislativa de Salud recibió a la ministra del ramo, Verónica Espinosa, para que se refiera a la ejecución del presupuesto asignado en este 2018 y los planes y programas del siguiente año de esa Cartera, la tarde de este lunes 26 de noviembre del 2018.

Se esperaba contar con la comparecencia de Richard Martínez, ministro de Finanzas, para conocer el por qué de la reducción de presupuesto en la Pro forma del 2019 para temas de salud. Sin embargo, por segunda ocasión, no acudió y tampoco envió a un delegado.



La sesión 259 de la Comisión se inició a las 15:30 con la exposición de la ministra Espinosa. Se enfocó en la ejecución presupuestaria. Sostuvo que desde el 2010 al 2017 ha aumentando gradualmente. Que en 2017 hubo una ejecución de USD 2 986 millones. Hasta este noviembre se tiene ejecutado 2 351 millones. Se proyecta que hasta finales de diciembre se alcance el 99%.



Expuso, por ejemplo, que para medicamentos y dispositivos médicos hubo una asignación de USD 452 millones y se han gestionado casi en su totalidad con 450 millones.



Sobre infraestructura de primer nivel de atención en salud, la Ministra señaló que en este año se han construido siete unidades de primer nivel, 33 unidades han sido adecuadas y 24 repotenciadas con una inversión de USD 20 975 856.



Tras la exposición, los legisladores tuvieron espacio de preguntas. Lo central fue cómo se hará para solventar las necesidades frente a un presupuesto reducido.



Gabriela Rivadeneira, del ala correísta, se refirió a que según un análisis de los legisladores para el 2018 se asignaron USD 4 163 millones con un aumento de 223 millones frente al 2017. Se habla que para el próximo año fiscal existe incremento en el presupuesto pero hay reducción en áreas importantes como en medicamentos. Dijo que son cerca de USD 150 millones menos. También para dispositivos médicos habría una reducción de 81 000.



El legislador Ángel Sinmaleza, de Suma, por su parte cuestionó sobre cómo se responderán a las necesidades del país y cuál ha sido la gestión de la titular de Salud, no ha reclamado por la disminución de esta Pro forma presupuestaria.



A eso Espinosa respondió que se trabaja en un plan de sustentabilidad. Eso les permitirá determinar vías para solventar recursos. Dijo que para ello están en una comisión con delegados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En este punto invitó a los legisladores a ser parte de la propuesta que será presentada al presidente de la República, Lenín Moreno.

Ana Galarza, de Creo, reiteró por su parte la preocupación por no conocer qué presupuesto se asignará para programas de prevención de consumo de drogas. A eso Espinosa explicó que la extinta Secretaría Técnica de Drogas no contaba con presupuesto para ejecutar programas, por lo tanto los rubros asignados al Ministerio de Salud por asumir las competencias de esa entidad, corresponden a pago de nómina y de bienes y servicios, que son 1,6 millones.



Indicó que esa Cartera contempla programas específicos de atención y prevención de consumo de drogas así como de prevención de embarazo adolescente, salud sexual, etc.



Tras la intervención de los asambleístas, Espinosa reiteró que mantendrá el compromiso de trabajar entre el Ejecutivo y Legislativo para garantizar el fortalecimiento de la salud en el país.