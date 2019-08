Ministra Romo respalda a policía que pateó a persona detenida por un asalto

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió la mañana de este martes 13 de agosto del 2019 a un video que circula en redes sociales desde la semana pasada. En las imágenes se observa a un policía que patea a un hombre que está esposado en el piso, después de que el sospechoso fuera detenido por robar a una mujer y su hijo.

Romo dijo que, aunque ese no es el procedimiento adecuado, respalda la labor del policía y aseguró que el detenido le había amenazado de muerte al uniformado.



“No era el procedimiento adecuado pero tiene nuestro respaldo para hacer su trabajo y se le va a recordar cuál es el procedimiento, así como a todos los policías del país. Pero ¿Qué pasó? La persona que estaba siendo detenida, ustedes han visto las imágenes, le dice (al uniformado) ‘cuando salga te mato’… y el policía reaccionó, creo yo, como muchos seres humanos probablemente podríamos reaccionar”, dijo.



Al mismo tiempo señaló que el ahora detenido tenía tres detenciones anteriores: por robo, por narcotráfico y tenencia de armas.



“Lo que es inaceptable, es que en el país resulte más probable que él (detenido) salga a que sea sentenciado... No podemos permitir en el país que ese señor salga libre y el policía sea sancionado, ese no puede ser el mensaje que demos a nuestros policías”, finalizó.