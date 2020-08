Ministra Romo presentó una queja contra juez Ricardo Ramos en el Consejo de la Judicatura

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, envió un comunicado a la Judicatura en el que presenta una queja contra el juez Ricardo Ramos, quien se habría negado a conceder un acto urgente para recibir testimonio anticipado del extranjero que sobrevivió al ataque en la cárcel de Guayaquil, el pasado sábado 8 de agosto. En este hecho murió el ciudadano israelí Shy Dahan.

En la carta, que está dirigida a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, la ministra Romo presentó una queja disciplinaria en contra del abogado Ricardo Alberto Ramos Aguilera, en su calidad de juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil.



Una motivación del pedido señala que la delegación y la necesidad de receptar el testimonio anticipado de la persona privada de libertad Sheinman Oren de nacionalidad australiana, se fundamentó en los riesgos que corre la vida de este ciudadano, ya que en la mañana del sábado 8 de agosto de 2020, la persona privada de la libertad en referencia, fue víctima de un atentado en contra de su vida dentro del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de Guayaquil, Sección Varones.



“Esta situación que originó su traslado hasta el hospital Guayaquil casa de salud en la que queda internado, producto de la afectación causada en contra de su vida. Estos hechos han sido de conocimiento general por la exposición de los mismos en la ciudad de Guayaquil”.



Como tercera motivación, Romo dice que se justificaba la necesidad del testimonio anticipado, garantizando las normas del debido proceso y el derecho de las víctimas y testigos protegidos todo lo que fue puesto a consideración del Juez de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de turno reglamentario de 16:00 a 24:00, y que le correspondió su conocimiento al abogado Ricardo Alberto Ramos Aguilera, juez de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes.



En una parte de la carta, se transcribe lo que habría sido el argumento del juez Ramos para su decisión: “(…) De lo constante de la solicitud e impulsos fiscales, no aparece justificada la necesidad de que se tome el testimonio anticipado en forma como lo exige el numeral cuarto del artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, no aparece del expediente constancia algina de que se justifica la imposibilidad de concurrir a la audiencia de juicio, o por tener que ausentarse del país o por cualquier motivo que hace imposible su concurrencia a audiencia, más únicamente se enuncia un atentado que no aparece respaldado con documentación; (…)”, dice la carta.



Romo solicita a más del sumario disciplinario correspondiente, como medida cautelar, la suspensión de la función del juez Ramos.