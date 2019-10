Ministra Romo dice que el proyecto de reformas económicas no debería generar resistencia en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

El ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional un solo cuerpo legal con las reformas laborales y tributarias, con el carácter de económico urgente. Así lo confirmó María Paula Romo, Ministra de Gobierno, la mañana de este miércoles, 2 de octubre del 2019.

Proyecto será ingresado este miércoles e incluye temas de simplificación tributaria, reforma laboral, autonomía del Banco Central del Ecuador, entre otras propuestas legislativas. Romo, quien es la encargada de llevar adelante el acuerdo por la gobernabilidad, cree que el proyecto del Ejecutivo “no tendría porque recibir resistencia en la Asamblea”.



La funcionaria comentó que aún es prematuro saber cómo se efectuará el tratamiento del proyecto en el Parlamento y dijo que el paquete de medidas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno no tiene cálculo político.



También recordó que la liberación del subsidio al diésel y la gasolina extra no requiere ser tramitado en la Asamblea, sino que entró en vigencia a través de un Decreto Ejecutivo firmado por Moreno. Esa misma vía se empleará para la eliminación de aranceles para insumos en el agro, así como los impuestos para importar artículos tecnológicos.



Romo aseguró que están dispuestos a dialogar con todos los sectores productivos y sociales, aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya anuncian movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles.



Al respecto, Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, dijo que respetarán el derecho a estar en contra de las medidas, siempre y cuando no se vulnere la Ley y el derecho del resto de ciudadanos a efectuar sus actividades con normalidad.