¿Todos deben trabajar el feriado del 25 de mayo del 2020? Ministra Romo habla de empresas y del semáforo amarillo

“Hay empresas, instituciones, fábricas que han tenido al menos 30 días de suspensión de jornada laboral, otras 60 días de suspensión de jornada laboral. Entonces, resulta increíble que esas empresas que quieren trabajar no puedan hacerlo; eso es lo que trata de hacer el Acuerdo Ministerial”.



Con esas palabras responde la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ser consultada por el Acuerdo del Ministerio de Trabajo MDT-2020-0118 difundido este sábado 23 de mayo del 2020 por el Gobierno, que regula la jornada laboral el lunes 25 de mayo, pese a que según la ‘Ley de Feriados’ es un día de “descanso obligatorio” en Ecuador.



En entrevista con EL COMERCIO, este sábado, Romo sostiene: “Creo que uno de los grandes problemas que enfrenta el país es la rigidez de todas las normas, la rigidez de contratar o no contratar, pagar o no pagar, la ley no contempla ninguna excepción, estamos ante un caso sin precedentes; ahora con lo del feriado nos pasa lo mismo”.





¿Todos deben trabajar el lunes 25 de mayo?



“Si la empresa quiere trabajar y ha estado parada ya dos meses, si va a empezar a activarse el lunes, porque recién viene el cambio de semáforo en un montón de ciudades, que no sea el feriado el que impida que se reactive la economía. Eso es lo que dice el Acuerdo” emitido por el Ministerio de Trabajo, señala la Ministra de Gobierno.



Hasta este 23 de mayo del 2020, 16 cantones de 221 en Ecuador han pasado del semáforo rojo al amarillo, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, que rige desde el 16 de marzo, cuando el Gobierno decretó un estado de excepción. Quito sigue con el semáforo rojo y aún no define cambio de color; Guayaquil cambió a amarillo el miércoles 20 de mayo; Cuenca y otros 14 cantones pasarán a ese color este lunes 25.



Con el semáforo rojo está suspendida la jornada laboral presencial (excepto en salud, seguridad, provisión de alimentos, etc.), pero permitida la modalidad teletrabajo. El amarillo, en tanto, autoriza el funcionamiento de fábricas y empresas con medidas de bioseguridad y la mitad del personal en planta. Lo mismo aplica para el sector público. Asimismo, en rojo rige un toque de queda de 14:00 a 05:00; en amarillo, de 21:00 a 05:00.



En el artículo 1 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-0118, dado a conocer por la Secretaría de Comunicación (Secom) este 23 de mayo, se señala que el objetivo “es expedir las directrices para que los servidores públicos y los trabajadores del sector privado puedan acordar con la máxima autoridad institucional y con su empleador, respectivamente, laborar el día 25 de mayo de 2020, con el fin de reactivar con prontitud la economía del país, precautelando los derechos del trabajador”.



Según la ministra María Paula Romo, “cada una de las instituciones y las empresas van a poder decidir (si se acogen al Acuerdo Ministerial MDT-2020-0118), porque tenemos diferentes situaciones en cada empresa”.





¿Cómo se pagará la jornada del feriado del 25?



“El Acuerdo lo que dice es que, si alguien quiere trabajar ese día, el 25 de mayo, que es feriado, se le compense como dos días de recuperación laboral, porque lo más seguro es que muchas personas que están en relación de dependencia tienen días pendientes de recuperación por la pandemia”, dice Romo, quien enfatiza que el Acuerdo busca facilitar la reactivación de empresas paralizadas por la emergencia.



“Entonces, de esta manera se logra trabajar y también se logra darle una especie de reconocimiento legal a la doble jornada”, sostiene la funcionaria. En el Acuerdo MDT-2020-0118 se establece que esa fórmula de compensación se aplicará tanto para el sector público como para el privado.





¿Qué dice la ‘Ley de Feriados’ de Ecuador?



La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, llamada ‘Ley de Feriados’, establece que el 24 de mayo es día de “descanso obligatorio” en Ecuador.



En el artículo 2 de la ‘Ley de Feriados’ reza que “cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en esta Ley, correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior día viernes o al posterior día lunes”.



Con esa base, este lunes 25 de mayo del 2020 es descanso obligatorio en el Ecuador, por la conmemoración de la Batalla de Pichincha del 24 de Mayo de 1822, una de las gestas de independencia.



Según la 'Ley de Feriados', “en aquellas industrias o labores del sector privado respecto de las cuales, por su naturaleza y condición manifiesta, no puedan interrumpirse las actividades durante los días de descanso obligatorio, se deberá designar otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores, o bien, pagar a sus trabajadores la remuneración que corresponda, con el correspondiente recargo por trabajo extraordinario”.