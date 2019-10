Ministra Romo: Esperemos no tener manifestaciones por especulaciones, las reformas se tienen que debatir en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

La propuesta de reformas económicas y tributarias que el Presidente Lenín Moreno remitirá a la Asamblea Nacional encendió las alarmas en organizaciones sociales, que ya han anunciado movilizaciones ante los planteamientos del régimen.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, concedió una entrevista televisiva en Telediario este martes, 1 de octubre del 2019. La funcionaria pidió a los frentes sociales no anticiparse al contenido del proyecto y no convocar a las manifestaciones del “por si acaso”.



Romo señaló que mientras no se entregue el proyecto de Ley o las decisiones que se hagan públicas se tomen, es difícil anticipar el escenario.



“Esperemos no tener las manifestaciones del por si a caso, esperemos que los proyectos sean presentados, a que se debata el tema en la Asamblea, estamos trabajando un proyecto de reactivación productiva y empleo”, sostuvo.



Ante la posición de organizaciones que están convocando a movilizaciones, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Romo señaló que están en su derecho de mostrar su descontento, siempre que “esto no afecte a otros ciudadanos, bienes públicos o privados o la posibilidad de que otras personas vayan a su trabajo y desarrollen sus actividades normales”.



Romo evitó adelantar el contenido de las reformas, que se entregarían la tarde de este lunes 1 de Octubre. Sin embargo, sostuvo que cuando el documento oficial llegue a la Asamblea, el Gobierno estará dispuesto a tener “los más amplios debates” con distintos sectores productivos, sociales y de trabajadores. “Vamos a escuchar qué opinan de las medidas, pero Gobernar es tomar decisiones y es parte de lo que procuramos hacer”, apuntó.



Según Romo, en la primera fase del Gobierno de Lenín Moreno los objetivos fueron de carácter político, institucionales, democráticos y de libertades. Agregó que en este segundo momento, el Ejecutivo le apuntará a la reactivación económica y a la generación de empleo.