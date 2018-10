Ministra del Interior revela que un cuarto detenido en Posorja fue escondido ‘para evitar que la gente también lo mate’

LEA TAMBIÉN

La mañana de este miércoles 17 de octubre del 2018, la ministra del Interior, María Paula Romo, calificó de "inaceptables e imposibles de justificar" a los actos violentos producidos ayer martes en Posorja (Guayas), en donde una multitud de moradores enardecidos atacaron y mataron a tres detenidos, sospechosos de secuestrar a niños.

La tarde del martes, una turba entró por la fuerza a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia costera para sacar a tres personas que habían sido detenidas por el asalto a dos mujeres, pero que terminaron golpeadas hasta la muerte luego de que se regara entre pobladores la falsa idea de que eran secuestradores de niños.



Este miércoles, la ministra Romo reveló que en la UPC de Posorja había un cuarto detenido.



"Había un señor más detenido en la UPC, que la Policía tuvo la preocupación de que también podía terminar asesinado. A este señor lo escondieron debajo de una de las camas de una de las oficiales de la Policía y lo taparon con colchones para evitar que la gente que también lo mate. Es una pequeña UPC en una parroquia donde nadie está preparada para responder a una motín de 2 000 personas", dijo la funcionaria.

La principal de esta Cartera de Estado indicó que el linchamiento está en investigación para determinar responsables por las muertes.



Las diligencias judiciales serán individualizadas. "No se puede hacer un proceso legal contra toda la comunidad, pero si se identifica a una persona que lanzó una bomba molotov, entonces esa persona será procesada", señaló la ministra Romo.



Además, por este acto policías resultaron heridos, se quemaron un patrullero y un taxi, se incendiaron cinco motos y se destruyó la UPC.



Romo confirmó que era una multitud de 2 000 personas se movilizó por un rumor de que los detenidos habrían intentado secuestrar niños. Eso fue descartado por las autoridades.

Romo también dijo que la alarma sobre el plagio de menores se ha generado en la ciudadanía a través de redes sociales y que es una de las causas por las que se produjeron estos hechos.



La Ministra además señaló que ante el número de personas que atacaron a los sospechosos, la Policía de la UPC local no estaba preparada, porque no cuentan con un contingente antimotines.



La funcionaria aseguró que la Policía utilizó bombas lacrimógenas mientras se producían los actos violentos, para precautelar la vida de los tres detenidos, pero aseguró que eso no fue posible.