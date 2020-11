La ministra María Paula Romo recibe una condecoración de la Policía en medio de ascensos de generales

El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, fue quien entregó la Condecoración Gran Cruz del Orden y la Seguridad Nacional a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El acto se cumplió la tarde de este jueves 5 de noviembre del 2020.

La entrega del galardón se cumplió horas después de que se conociera que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional haya enviado un trámite de juicio político en contra de Romo para que se trate en el Pleno.



De hecho, las invitaciones para esta ceremonia en la que se entregó este reconocimiento se publicaron al mediodía de este jueves y eran para otro asunto: el ascenso de generales de Distrito y de suboficiales mayores en una ceremonia en la Escuela Superior de Policía, en el norte quiteño.



Carrillo señaló en su discurso que la Condecoración se la entregó “por la defensa de los intereses institucionales”. Además, señaló que en octubre del 2019 hubo un uso progresivo de las armas de dotación no letales para controlar las manifestaciones a las que calificó de violentas.



“Sin la facultad para ejercer fuerza no se necesita una Policía. Cómo se puede mantener el orden sin esa legitimidad, sin esa facultad. El sociólogo Max Weber decía que el Estado es la fuente de legitimidad del uso de la violencia. La Policía y las Fuerzas Armadas son solo instrumentos”.

La @PoliciaEcuador otorga la condecoración "Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional", a la ministra @mariapaularomo, por su labor en pro del progreso y desarrollo de la Institución, que a sus 82 años de profesionalización se ubica como una de las mejores policías de la región. pic.twitter.com/jbwWIUQkTt — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) November 5, 2020



El art. 9 del Regalmento de Condecoraciones de la institución señala que la Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional se otorga al presidentes de la República, vicepresidentes, ministros y oficiales de la Policía cuando “hubieren demostrado especial preocupación por el progreso y desarrolló de la entidad”.



El Comandante General señaló que mira a la Policía de Ecuador como una institución “profesional, legitimada y reconocida” y advirtió que hay un intento de cambiar la narrativa de lo sucedido en las jornadas de protesta.



“Son las perturbaciones y las manifestaciones ilegales y violentas las que transgreden los derechos. Las decisiones se las debe tomar con la urgencia necesaria por la gravedad de los hechos ante e fenómeno de psicología compleja que no se entienden desde un Tribunal alejado en tiempo y en espacio”.



Sin nombrarlo se refirió al juicio político que debe enfrentar la titular de la Cartera de Gobierno en el Legislativo. “El respaldo por la capacidad para enfrentar adversidades políticas protegiendo la Institucionalidad, la gestión para alcanzar el desarrollo y fortalecer los conocimientos en la formación”.



Por otro lado, el Comandante General pidió a los recién ascendidos que vigilen el cumplimiento de proyectos que tiene la institución. “Ustedes no pueden descansar ni deben dejar que el proceso de creación de la Universidad (de la Policía) se retrase, no pueden ignorar la revisión de la Ley de Seguridad Social, no pueden dejar de insistir en la emisión de leyes necesarias para el país y para la seguridad como la Ley de Inteligencia, de Extinción del Dominio, del uso progresivo y gradual de la fuerza”.