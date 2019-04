Al Ministerio del Interior le preocupa que Ecuador no tiene una ley, tecnología o personal para enfrentar ciberataques

LEA TAMBIÉN

La mañana de este lunes 15 de abril del 2019, el Ministerio del Interior entregó 187 nuevos policías para reforzar la seguridad en la provincia de Azuay. Para solemnizar este acto llegó a Cuenca, la ministra María Paula Romo.

Este evento se cumplió en la Plazoleta de San Francisco, en el Centro Histórico, con la presencia del gobernador, Xavier Enderica; el comandante zona 6 de la Policía Nacional, Édgar Correa; el prefecto Bolívar Saquipay, entre otras autoridades.



Antes de la ceremonia, Romo habló sobre la avioneta accidentada, que fue encontrada este domingo 14 abril en el sector de Pancho Negro, del cantón La Troncal, provincia de Cañar.



Un grupo de habitantes encontró la nave y alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Según Romo, se trata de una avioneta sin autorización de vuelo y que ya fue reportada a las autoridades de la Policía y de las Fuerzas Armadas.



Aún no hay información de los ocupantes y están haciendo las pruebas para saber si portaba sustancias ilegales, dijo la Ministra. Según ella, en el país existen más de 2 000 pistas ilegales, pero insistió que el control aéreo le corresponde a la Fuerza Aérea.



Otro tema que abordó fue el de Julián Assange. Insistió sobre los motivos que tuvo el Gobierno ecuatoriano para retirar el asilo. “Hemos recibido cartas de todas las fuerzas políticas del país –excepto las del correísmo- respaldando la decisión tomada por el presidente Lenín Moreno y nos encargan hacer el seguimiento del caso”, dijo.



También, mencionó que han recibido permanentes ataques cibernéticos a páginas de gobiernos seccionales y del gobierno central, que tienen relación con Assange, pero que hasta ahora nada que esté fuera de control o que sea significativo. “Estamos tomando las alertas”.



A Romo le preocupa que el Ecuador no ha confirmado ni ratificado la convención de Budapest sobre los ciberdelitos y que es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley, con la tecnología y personal para enfrentar esta amenaza contemporánea de la seguridad.



Finalmente, se refirió al tema de las supuestas órdenes de detención contra Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, ministros del anterior Gobierno, sobre supuestas relaciones con un miembro de la organización WikiLeaks que fue detenido en Quito. “La Fiscalía es la que solicita -si lo considera necesario- las detenciones. No conozco sobre ninguna denuncia formal de estas personas sobre este tema”, dijo Romo.