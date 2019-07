Ministra Romo dice que el Cpccs no puede 'echar abajo el proceso de institucionalización' y anuncia una respuesta política del Gobierno

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) prevé conformar una comisión para auditar el proceso de designación de los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC), efectuado durante la etapa de transición. A las 15:30 de este miércoles, 10 de julio del 2019, el Pleno del Cpccs sesionará parar conformar esta instancia, con lo que daría el primer paso para revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, que estuvo encabezado por Julio César Trujillo.

Esta postura generó reacciones en el Gobierno. María Paula Romo, ministra del Interior y Secretaria de Gestión Política (E), aseguró que el Cpccs “no puede retroceder y echar abajo el proceso de institucionalización democrática que ha vivido el Ecuador”.



La ministra además comentó que el Cpccs no puede actuar en contra de una sentencia “expresa” de la Corte Constitucional (CC), en referencia al dictamen interpretativo emitido el 8 de mayo pasado, en el que se determinó que el Consejo de Participación “no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias del organismo Transitorio”.



Romo adelantó que si el Cpccs “pretende desestabilizar al país” entonces tendrá una respuesta política de parte del Gobierno. Agregó que de no acatar el dictamen de la Corte Constitucional, habría consecuencias legales para sus actos.



“Es realmente lamentable. El Cpccs fue una instancia creada en la Constitución como un organismo de participación de los ciudadanos, que no tienen o no están contaminados aparentemente por los intereses políticos. Pero estamos viendo en este momento que algunos de sus miembros demuestran todo lo contrario”.