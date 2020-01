Ministra de Gobierno dice que la Defensoría del Pueblo no cotejó información de fallecidos en octubre; la CIDH documentó 11 muertes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió la mañana del domingo 26 de enero del 2020 en su cuenta de Twitter que la Defensoría del Pueblo no constató “ni lo más elemental”. La publicación se da en medio de una polémica por la cantidad e identidad de los muertos durante las jornadas de protesta nacional en octubre del 2019.

Romo adjunta en su publicación un video que data del 15 de octubre del 2019. En ese entonces, junto con el mando policial, explicó sobre la posibilidad de que el nombre de una de las personas fallecidas en las protestas de octubre y que salió en los informes de Defensoría del Pueblo se haya repetido.



La Ministra dijo en esa grabación de octubre que el nombre de José Rodrigo Chaluisa no aparecía en los registros que tenía la Policía. Aclaró que entre las víctimas constaba el de José Chaluisa. Por lo que podría tratarse de una repetición. “Aparecen como dos personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona de apellido Chaluisa”, sostuvo entonces.



En el tuit que publicó este domingo advierte que los informes que emitió la Defensoría fueron tomados en cuenta por la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo envió un comunicado de prensa la tarde del viernes 24 de enero del 2020. En el documento señala que esa institución realizó un monitoreo “de las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro nacional de octubre de 2019”.



Además, sostiene que reportó “más de 2 543 víctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas”. En el documento no se hace referencia a la precisión sobre el número de muertos.



Por otro lado, se refirió a la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el que participa “un grupo de representantes de la sociedad civil” que tiene como objetivo investigar lo sucedido durante las manifestaciones y así contrastar y verificar “los resultados arrojados por el monitoreo de la Defensoría del Pueblo”.



La fecha establecida para la entrega del informe de la Comisión para la Verdad es el 24 de marzo de este año, “con lo que se espera arribar a una posterior reparación integral para las víctimas y sus familias”, señaló la Defensoría.

Unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo: buscar al supuesto fallecido en el RegistroCivil

La @DEFENSORIAEC no contrastó ni lo más elemental. Asamblea y hasta CIDH le creyeron

Buscar la verdad no es tan difícil, lo dije desde el 15octubrehttps://t.co/EJFc4vZDdI pic.twitter.com/1AR3sh4T6g — María Paula Romo (@mariapaularomo) January 26, 2020

En torno a los actos delictivos que se presentaron en el contexto de las manifestaciones, la entidad aclaró en su comunicado que deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado.



Este Diario cotejó los 11 casos recogidos por la Defensoría del Pueblo y pudo documentar nueve muertes violentas, tras acceder a documentos y contactarse con sus familiares.



Ellos son Edison Mosquera, José Daniel Chaluisa, Marco Oto, Inocencio Tucumbi, Gabriel Angulo Bone, Edgar Yucailla, Abelardo Vega, Raúl Chilpe y Silvia Mera



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó información sobre esas nueve muertes y en su informe, presentado el 14 de enero último, incluyó otras dos víctimas que no constan en el reporte de la Defensoría del Pueblo: Mónica Castro y su hija Kelly Flores, el 9 de octubre en un incendio en su domicilio.



En el caso específico de José Rodrigo Chaluisa, la CIDH escribió en su informe que el Ministerio de Gobierno informó que no habría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse de un “nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque.



En el documento también se señala que el 30 de octubre de 2019, autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificaron a la CIDH que el caso no se encontraba ubicado “dentro de la información de los cadáveres ingresados” a dicha institución. A esto se suma el informe ejecutivo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) en el que se estipula que no hay el nombre de esa persona.