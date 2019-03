Ministra señala que farmacias deberían vender la píldora de emergencia; no habrá sanciones por falta de normativa

LEA TAMBIÉN

Tras las denuncias sobre la negativa de vender el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) o pastilla del día después en grandes cadenas de farmacias, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recordó a estos establecimientos que en el país hay un mandato constitucional sobre el derecho a la salud, que incluye el acceso a medicamentos.

Por ello, la prohibición de la comercialización de estas píldoras -a las que catalogó como medicamentos esenciales- va en contra de los intereses de salud pública y de la población.



El pronunciamiento de la Ministra del ramo se dio la mañana de este miércoles 13 de marzo del 2019, por medio de su cuenta de Twitter. Lo hizo luego de que varias mujeres compartieran sus experiencias a través de esa red social. No les vendieron esta pastilla por "razones éticas".



En su tuit, Espinosa señaló que "las decisiones en salud deben fundamentarse en la mejor evidencia científica y no en percepciones subjetivas, apreciaciones filosóficas o religiosas".



Y argumentó que “todos los medicamentos esenciales deben estar disponibles para la población, como parte de la garantía del derecho a la salud”. Lo corrobora también la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Espinosa, además, ofreció que desde el Ministerio se puede dar asesoría técnica para aclarar dudas y brindar toda la evidencia y sustentos sobre la calidad, seguridad, eficacia y mecanismos de acción de todos los medicamentos. “Existe vasta y contundente evidencia científica de que la AOE no es abortiva”.



¿Habrá sanciones a las farmacias que no vendan el anticonceptivo? La Ministra manifestó que no. En la normativa actual no se contempla penas o castigos para aquellos establecimientos que niegan la comercialización de estos fármacos.



“Lastimosamente, la ley vigente no nos permite sancionar esta práctica, error que se pretender corregir con la tan anhelada aprobación del COS (Código Orgánico de Salud), que se encuentra para segundo debate en la Asamblea Nacional”.



En Ecuador este medicamento se encuentra disponible en los centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud. La entrega no tiene costo; tampoco se puede exigir el número de cédula o acudir en compañía de una persona.



EL COMERCIO publicó en enero del 2019 una nota sobre el acceso a esta píldora en las unidades de salud públicas. En esa fecha el Ministerio respondió que en el 2018 se entregaron 230 734 pastillas, a escala nacional. La inversión alcanzó los USD 69 500.



En el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, del 2017-2021, consta que el 39% de las jóvenes de 15 a 19 años reporta haber vivido una experiencia sexual. El 7,5% tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. El 89% de chicas menores de 15 años tuvo su primera relación sexual con personas mayores que ellas.