Ministra de Educación: 'Las tareas no son calificadas ahora; después serán  evaluadas en su totalidad'

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, se refirió la tarde de este domingo 22 de marzo del 2020 a la modalidad de estudio virtual implementado en el Ecuador durante la emergencia sanitaria, decretada en el país para hacer frente a la pandemia del coronavirus covid-19.

"Esta semana ha sido el inicio, el despegue de la innovación educativa. Hay 500 000 usuarios que han hecho uso de la plataforma, cerca de 90 000 ingresos diarios", dijo la Ministra. Al tiempo que señaló que hay estudiantes que tienen dificultades de acceso, para los cuales se hará un trabajo diferente.



"Hemos pedido a nuestros docentes que no pidan que se les envíe los deberes, que tampoco pidan materiales extras y que no sebrecarguen de deberes a las familias. Todos estamos entrando en un nuevo sistema y cualquier cambio siembra un poco de nerviosismo", señaló.



Para los estudiantes que viven en lugares alejados, el proceso educativo será distinto. "Para aquellos estudiantes que no tienen Internet y no cuentan con una computadora en sus casas, mañana (lunes 23 de marzo) empezaremos en 1 000 estaciones de radio y más de 160 canales de televisión, rurales y comunitarios, a difundir programas educativos e información".



Y para los estudiantes que no tienen acceso a ninguno de estos medios se está"imprimiendo guías docentes y fichas pedagógicas", para que puedan avanzar con a ayuda de un maestro, señaló la Ministra. "Tenemos aproximadamente 75 000 estudiantes de 1 400 unidades educativas rurales, los cuáles contarán con la asistencia de 5 000 docentes".



Acerca de las evaluaciones de las tareas, Creamer indicó que por ahora no son calificadas, pero después serán evaluadas en su totalidad. "Deben hacerlas, guardarlas y posteriormente entregar a los docentes, el objetivo también es que avancen en las lecturas y deberes", señaló.



"No se puede pedir a los estudiantes que no tienen acceso a Internet o impresoras que envíen los deberes, porque no pueden salir y no es el objetivo que corran riesgos. La idea central es que se queden en casa", reiteró.