Ministra de Educación: ‘Ya tenemos el listado (de profesores) del magisterio para la vacunación contra covid-19’

¿Quién se responsabilizará por posibles contagios (de covid-19)? y ¿cuál es el plan de vacunación para los docentes? Estas fueron parte de las preguntas que realizaron los legisladores de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional a la ministra Monserrat Creamer.

La reunión, que se efectuó este miércoles 3 de marzo del 2021, se dio en el marco del retorno a clases semipresenciales en 77 colegios que ya contaban con planes pilotos aprobados, desde septiembre. Ellos reanudaron actividades el martes 2 de marzo, tras la autorización del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional.



En la comparecencia también estuvo presente el viceministro, Andrés Chiriboga. Él detalló que 449 establecimientos educativos del país están autorizados para el retorno voluntario y progresivo. En el país hay cerca de 16 000 instituciones. El total de estudiantes en planteles con planes aprobados es de 17 104 alumnos, más 1 390 docentes.



Están divididos así: 340 planteles, con 11 473 estudiantes y 816 docentes, según la resolución del 9 de febrero del 2021; 77 instituciones con 3 974 chicos y 461 profesores, en la del 28 de febrero del 2021; y 32 de la comunidad shuar, con 1 657 alumnos y 113 maestros.



Creamer detalló que se han tomado las medidas de bioseguridad necesarias para el cuidado y la protección de los niños, adolescentes y profesores. “Nos unimos como comunidad educativa para lograrlo, para continuar con la educación y el bien superior del niño”.



La titular de Educación destacó que han trabajado con varios actores para comparar experiencias de otros países y mejorar los programas de retorno a clases. Sin embargo, los desafíos siguen porque la pandemia no ha terminado.



En ese sentido, Creamer destacó que se ha realizado un estudio de la infraestructura de los planteles educativos para garantizar el retorno seguro a clases.



Sobre la vacunación a los docentes, la Ministra mostró oficios sobre pedidos al Ministerio de Salud para garantizar el tema.



Creamer aclaró que no ha sido vacunada y tampoco recibió una invitación formal para inmunizarse. Y mencionó que ya tienen el listado del magisterio fiscal y que procederán a solicitar la lista del particular, para enviar a las autoridades pertinentes. "Daremos instrucciones más claras la próxima semana".



Finalmente, comentó que hay solo una cifra aproximada de deserción escolar y que están en constantes reuniones para hacer el seguimiento.