Ministra de Educación dice en Asamblea que 252 instituciones educativas bajaron porcentajes de pensiones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, compareció la tarde y noche de hoy, lunes 27 de abril del 2020, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La educación virtual, el pago de pensiones y la situación de los maestros fueron los principales temas abordados.

Creamer habló de lo hecho por su cartera de Estado en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. Señaló que se hizo un exhorto a la educación particular para que realice una reducción en el costo de las pensiones.



Dicho exhorto se realizó a toda la educación particular para que reduzcan el costo de pensiones y matrículas “considerando los costos operacionales en los que actualmente no se está incurriendo”.

De manera virtual, se instala la sesión de la Comisión de @FiscalizacionAN para recibir a la ministra de @Educacion_Ec, @monserratcream1, quien expondrá la situación del sistema educativo ecuatoriano ante la crisis sanitaria por el #COVID19Ecuador pic.twitter.com/62Fw1FxWq2 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 27, 2020



El resultado a la fecha es que de 1 312 instituciones educativas particulares, 252 han realizado una disminución de los porcentajes de pensiones y otras 391 han ejecutado convenios de pago.



La Ministra de Educación habló sobre la oferta heterogénea de la educación particular. Así, en la Costa, el 82% de las instituciones privadas se ubica en las pensiones entre USD 1 y USD 181. En el resto hay costos de hasta USD 841.



En la Sierra, el 93% de entidades educativas privadas tiene pensiones de entre USD 1 y USD 181. Sin embargo, en el resto aunque en porcentaje reducido, están las colegiaturas más costosas.



Respecto a la educación abierta, Creamer dijo que ese modelo pensado por la emergencia sanitaria debido al covid-19, podría incluir a la modalidad virtual y a distancia. Otra posibilidad sería una mezcla entre ambas.



Sobre los costos, la Ministra señaló que “se establecerán nuevos sistemas de regulación diferenciados para todas las modalidades”.



Este tema fue planteado por el asambleísta de Alianza País (AP) Michel Doumet. Este legislador fue quien propuso la comparecencia de Creamer a la mesa legislativa.



La principal de Educación también habló del avance en la teleducación y señaló que la Universidad Católica de Guayaquil ha ofrecido su frecuencia de televisión. “Se está trabajando en la generación de contenidos con instituciones nacionales e internacionales”, manifestó.



Otra universidad que ha puesto a disposición su señal de radio y televisión es la Técnica del Norte para cubrir todo el norte del país. Hay una alianza para que los estudiantes de esa institución generen contenidos.



El Ministerio de Educación y la Unicef trabajan en la elaboración de un programa televisado denominado Teleaprender. “Va a tener un macro currículo; es decir tendrá grandes objetivos de aprendizaje que sirven a diferentes niveles”.



Asambleístas como Raúl Tello y Jimmy Candell cuestionaron el trabajo del Ministerio. Este último, por ejemplo, habló de un incumplimiento de una de las transitorias de la Ley Orgánica de Educación referente a dotar de conectividad a las instituciones educativas.



Por su parte, la asambleísta Dallyana Passailaigue expresó su preocupación por la situación de los planteles privados. Indicó que hay instituciones que pueden retomar las actividades.