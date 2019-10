Ministra de Educación dice que quizá se alargará el primer quimestre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, indicó que quizá mañana martes 15 de octubre del 2019, podrían retomarse las clases. Pero que eso se analizará hasta el fin de este lunes 14.

Hoy se emitirá el comunicado sobre cómo se recuperarán las clases. Lo más probable es que se tengan que alargar los quimestres unos días más (este termina en la primera semana de febrero 2020). También habrá proyectos. Y apeló a los planteles que no se cargue de mayor tensión a las familias con proyectos que no conozcan. Reiteró que no están pensando en que se trabaje los sábados.



“Con la fe de que estamos llegando a acuerdos definitivos por el bien de todos. Volveremos a clases cuando estemos seguros que recuperamos la garantía de movilidad y seguridad que requieren los estudiantes”, señaló Creamer.



Y también que “obviamente cuando regresemos a clases, vamos a convocar a todos por una minga por la reconstrucción de tejidos sociales. Es importante generar esos espacios de aprendizajes. Es nuestra obligación reflexionar con nuestros niños esta situación. Es importante destacar lo valioso que se ha dado pero también lo que no puede suceder”, dijo entrevistada por Teleamazonas.