Ministerio de Salud no responde cuándo llega segundo lote de vacunas contra el covid-19 a Ecuador

Después de 11 meses de la pandemia de covid-19, a Ecuador llegaron las primeras 8 000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, el 20 de enero del 2021 a Quito; luego fueron trasladadas a Guayaquil. Así comenzó la fase cero o piloto de vacunación. Para esta etapa se anunció que se contará con 86 000, hasta marzo. Es decir, aún están pendientes 78 000.

El 20 de enero, el presidente Lenín Moreno recibió el cargamento en la Perla del Pacífico y mencionó que el lote inicial, correspondiente a la fase cero, irá llegando en entregas periódicas estas tres próximas semanas. La Secretaría de Comunicación también indicó que las cargas de hasta 15 000 dosis llegarían semanalmente.



Sin embargo, este miércoles 3 de febrero del 2021 se cumple la segunda semana desde la llegada de las primeras fórmulas y aún no se sabe cuándo habrá una nueva entrega. Tampoco se ha informado el número exacto de dosis que arribarán en el segundo cargamento al país. Ni hay un cronograma. Salud tampoco ha comunicado cuántas de las 8 000 vacunas se han usado.



En la rueda de prensa del viernes 15 de enero del 2021, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, incluso señaló “cada semana recibiremos estas dosis de manera paulatina y ordenada”. Según lo detallado anteriormente, lo dicho no se ha cumplido.



Varias instituciones y agrupaciones han solicitado el cronograma a la Cartera del ramo. El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación, designados por el presidente Moreno, pidió el calendario previsto de la llegada de los nuevos lotes al país.



El requerimiento fue parte de las 12 observaciones difundidas por la agrupación el lunes 25 de enero del 2021.



La Asamblea Nacional también hizo lo propio. En el proyecto de resolución que busca la salida del titular de Salud, aprobado el martes 26 de enero del 2021, se solicitó la entrega de los planes de vacunación y las prioridades establecidas, el cronograma de llegada del biológico y cómo fue distribuido el primer stock en el país.



Esto ocurrió debido a las supuestas irregularidades en la distribución de las dosis contra el coronavirus. El Ministro del ramo reconoció que se aplicaron en un hospital y en un condominio de departamentos para adultos mayores. En este último habita su madre. Esos dos espacios no constan en la lista del Plan Vacunarse.



Hasta el miércoles 27 de enero del 2021, 2 982 personas en 46 centros de 10 ciudades del país fueron vacunadas. La Autoridad Sanitaria aún no ha actualizado la cifra, pero en esta semana, las brigadas han estado en provincias, como El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Según los boletines enviados por el Ministerio de Salud, los vacunadores han llegado a 18 de las 24 provincias del país. Estas son Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Chimborazo, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Santa Elena, Bolívar, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Galápagos.



En total, con las 8 000 dosis se inoculará a 4 000 personas de los hospitales y centros gerontológicos, es decir, se colocará dos fórmulas por cada habitante. La próxima dosis se debe administrar en la semana del 11 de febrero del 2021, es decir, 21 días después.



Este Diario solicitó nueva información sobre el arribo del segundo cargamento, ayer, lunes 1 de febrero del 2021, al Ministerio de Salud. Se espera la contestación.