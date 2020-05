Ministerio de Turismo buscará alianza público-privada para concesionar servicio de Ferrocarriles del Ecuador

LEA TAMBIÉN

La eliminación de las empresas no necesariamente significará el cierre de todos los servicios que venían ofreciendo. Es el caso de Ferrocarriles del Ecuador.

Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, explicó que se buscará una alianza público-privada para concesionar el servicio que venía ofertando la empresa. Antes de eso, se liquidará esa firma, se desvinculará al personal y los activos pasarán a la Cartera de Estado.



“Son bienes patrimoniales que no se pueden vender. Hay interesados privados que quieren hacerse cargo. Buscaremos una alianza público privada que sea de beneficio para el Estado”.



Los trabajadores de la firma hicieron hoy, 21 de mayo del 2020, un plantón en la Estación de Chimbacalle de Quito para pedir al Gobierno que no cierre la firma y buscan una reunión con el Primer Mandatario.



Sin embargo, Prado de Holguín explicó que el cierre busca evitar que las pérdidas que ya arrastraba Ferrocarriles del Ecuador sigan creciendo en momentos en que no existe turismo. “Tenemos un número muy alto de empleados, 327 personas”. Solo dos de siete rutas funcionaban, pero no eran rentables y Holguín dijo que ahora ninguna lo es debido a la pandemia.



En el informe de rendiciones de cuentas del 2018, el último publicado en la página de la institución, la firma cuenta con 10 locomotoras electrodiésel, siete locomotoras a vapor, siete autoferros, 36 coches (entre modernos, climatizados y de madera), tres furgones de energía y cuatro talleres.