Salud espera pruebas realizadas a dos personas por sospecha de coronavirus; Finanzas asignará USD 60 millones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó este martes 2 de marzo del 2020 que espera los resultados de pruebas realizadas a dos personas que presentaron síntomas respiratorios sospechosos de covid-19.

Una de ellas es de Babahoyo y tiene contacto con la paciente, de 71 años, que fue diagnosticada como el primer caso de coronavirus en el Ecuador, el sábado 29 de febrero.



La otra es una persona de Cuenca, que llegó al país procedente de España, y no tuvo contacto con la señora.



La Ministra informó dijo que el número de casos positivos se mantiene en seis y la vigilancia epidemiológica a 177 personas, que son los contactos que mantuvo la paciente en su viaje, arribo y recorrido en el Ecuador hasta que presentó síntomas y fue diagnosticada.



El caso que estaba en observación en Azogues, como sospechoso, fue descartado.



En la mañana de este lunes, el MSP también informó que un caso de Santa Elena resultó negativo a las pruebas de covid-19.



Andramuño explicó que se ha hecho un seguimiento al recorrido de la paciente para establecer sus contactos, por lo tanto no descarta que el número de personas aumente. Aunque también puede disminuir, ya que las personas que estuvieron con ella ya cumplieron el tiempo de cuarentena; su arribo al Ecuador fue el 14 de febrero.



La Secretaria de Estado insistió en que a su llegada, la mujer no presentó síntomas de problemas respiratorios. Además, en esa fecha España aún no reportaba contagios, sino hasta el 20 de febrero. Y el 27 de febrero recién la localidad de Torrejón presentó su primer caso y la paciente ecuatoriana fue diagnosticada positivo el viernes 28 de febrero en horas de la noche.



Sobre el tema del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública (MSP), Andramuño informó que habían solicitado USD 60 millones y que este lunes el Ministerio de Finanzas les confirmó que recibirán esa cantidad y de ser necesario podrían llegar a USD 90 millones.