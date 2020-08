Juez ordena al Ministerio de Salud entregar información sobre casos de covid-19 al Municipio de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Cristian Castelblanco, procurador síndico del Municipio de Guayaquil, informó que un juez de la Niñez y Adolescencia le concedió al Cabildo la acción constitucional de acceso a la información planteada contra el Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre nuevos contagios de covid-19 en la ciudad.

La audiencia pública se desarrolló la tarde de este lunes 24 de agosto de 2020 en el Complejo Judicial La Florida, en el norte de Guayaquil. “El juez obliga al Ministerio de Salud Pública a proporcionar la información sobre los pacientes contagiados con covid, su dirección domiciliaria, de forma tal que nosotros podamos intervenir esas zonas y brindar la ayuda que se requiere”, informó Castelblanco, abogado del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal en la diligencia.



El Ministerio deberá presentar la información dentro de los próximos 10 días, según el dictamen. “La información requerida debe ser presentada de manera diaria porque necesitamos ver cómo varían los números, cómo varían los sectores en los que se producen contagios y poder emprender las acciones que se necesitan para mitigar esta pandemia”, agregó Castelblanco.



Semanas atrás, el MSP informó que no entregaría datos de los pacientes. En un comunicado explicó que el marco legal vigente prohíbe divulgar este tipo de información, “sin la autorización expresa de su titular”.



En el documento se enumera varios artículos de respaldo de la Constitución, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y la Ley de Estadística.



Sin embargo, Castelblanco aseguró que entre los meses de marzo y mayo pasados el MSP entregó al Cabildo la información de pruebas realizadas con las direcciones de los nuevos contagios, con la que el Municipio realiza intervenciones de asistencia médica y de control de circulación de los casos positivos. “La información se estaba remitiendo y hoy, inexplicablemente, no podemos acceder a ella”, indicó el procurador síndico.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sostuvo días atrás que en lo que va de la pandemia no se ha filtrado ningún nombre de los pacientes con covid-19, una información que se trata de forma confidencial, pero que es clave en el plan de sectorización municipal.



El Cabildo necesita saber -dijo- cuántas pruebas realiza a diario el MSP en la ciudad, de ellas cuántas resultan positivas y dónde residen los enfermos para dotarlos de medicina y kits de alimentos, pero también para realizar cercos epidemiológicos.



“Con ello evitamos que (los casos positivos) circulen en su barrio, poniendo en riesgo a la gente que vive cerca de ellos. Y si se rompe el cerco pueden ser trasladados al Hospital Bicentenario para pasar la cuarentena”, subrayó la alcaldesa.