MSP dice que no se ha descartado posible infección por coronavirus en ciudadano chino

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador comunicó la noche de este sábado 1 de febrero del 2020 que el ciudadano chino de 49 años que permanece en terapia intensiva en un hospital de la capital ecuatoriana dio positivo para una infección viral no relacionada con afecciones respiratorias. Sin embargo, la entidad aclaró que las pruebas para descartar el 2019-nCoV, o coronavirus de WuHan, todavía no llegan, por lo que no puede descartarse la enfermedad.

El comunicado añade "el control, vigilancia y aislamiento del paciente se mantienen ya que, hasta la fecha, el país aún no ha recibido los resultados de los exámenes enviados al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta (Estados Unidos)". Este organismo, asegura el texto, "recepta las muestras de varios países de la región".



De acuerdo con el informe del MSP, el estado de salud del paciente, que se encuentra internado en Quito, no ha variado en las últimas horas y este sigue recibiendo las atenciones médicas respectivas".



El comunicado se emitió después de que, en horas de la mañana, el coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciara que el paciente dio positivo para otra enfermedad viral.



"Sabemos que es una enfermedad complicada. (...) Ventajosamente ha dado positivo para alguna otra infección viral que vamos a confirmar hoy día, pero el paciente está vivo. Está estable en terapia intensiva", dijo Gavilánez frente al Concejo Metropolitano y al alcalde Jorge Yunda.



Además agregó que el estado de salud del paciente había mejorado. "Está boca arriba, lo que significa que hay una mejoría. Se le bajaron los parámetros de terapia intensiva, ya no está 8 cm por minuto de oxígeno entonces está vivo y estable. Tenemos problemas renales por la misma terapia intensiva, la deshidratación del paciente y también posiblemente por el mismo proceso infeccioso", agregó.



El ciudadano llegó al país en un vuelo desde la ciudad de Madrid (España) el 21 de enero de 2020. Dos días después, el 23 de enero, acudió a una casa de salud con fiebre, tos, expectoración, dolor torácico y signos de insuficiencia respiratoria y renal. El caso se derivó al MSP. Desde ese momento el paciente se mantiene en aislamiento. El ciudadano chino entró en una condición crítica el 27 de enero, fecha desde la que se lo trasladó a una Unidad de Cuidados Intensivos aislada.



En un comunicado emitido a las 11:30 de hoy, la Autoridad Nacional de Salud informó que se mantenía la vigilancia a las 42 personas que viajaban en el mismo vuelo que el ciudadano así como a dos amigos cercanos del paciente y que ninguno presenta síntomas.



El MSP también informó por la noche de este sábado 1 de febrero que un paciente ecuatoriano que retornó de China está en aislamiento desde hoy como medida preventiva en la ciudad de Riobamba. El ciudadano ecuatoriano no presenta síntomas, por lo que su aislamiento "obedece a una medida de prevención".

Hasta el momento no hay casos confirmados de la infección en el país mientras que en el mundo hay más de 12 000 personas infectadas, la mayoría en China (11 880). En ese país se han registrado 259 muertes hasta el momento. En América, Estados Unidos y Canadá tienen siete y cuatro casos confirmados, respectivamente.