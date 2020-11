Ministerio de Salud pide no creer 'a mí no me ha de dar el covid-19'

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para minimizar el riesgo de contagio de covid-19, debe ser compromiso de cada ciudadano, se asegura desde el Ministerio de Salud. En su informe semanal reiteran "no cumplir con estas medidas y asumir que ‘a mí no me ha de dar’ conlleva el altísimo riesgo de nuevos brotes". Por eso promueven la campaña Yo me cuido.

A través de sus redes sociales, la Cartera repite mensajes como: "No bajo la guardia, para proteger a mi familia. Yo me cuido con responsabilidad". Y se pide no olvidar lavarse y desinfectarse las manos, ya que es indispensable para evitar la propagación del SARS-CoV-2.



Además, brindan consejos sobre el teletrabajo: "organiza el trabajo con tus tareas diarias y demuestra lo responsable que eres. Construyamos juntos un Ecuador de oportunidades y excelencia laboral". Esto ya que como ha dicho el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el estado de excepción no está vigente, pero sí la emergencia sanitaria.



Byron Núñez, infectólogo y catedrático de la Universidad Central, insiste en la importancia de las tres C: no al contacto cercano, los sitios cerrados, y lugares concurridos. Una de las sugerencias es mantener el distanciamiento social, que implica no organizar ni participar de reuniones familiares o de amigos; no permanecer en lugares cerrados, además ventilar siempre las habitaciones y no acudir a espacios en donde se ubican muchas personas.



La recomendación es organizar caminatas o excursiones a parques y montañas, cumpliendo medidas de bioseguridad; no dejar de usar mascarilla así se visite a familiares pues el parentesco no inmuniza contra el covid-19.



Médicos como el intensivista Manuel Jibaja, jefe de terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo de Quito, advierten del riesgo de que los más jóvenes lleven a casa el virus. Los adultos mayores no salen, están encerrados, pero sus hijos o nietos, podrían contagiarlos.



Consultado sobre la eficacia de medidas restrictivas, como prohibición de venta de alcohol, por parte de los municipios, el viceministro Xavier Solórzano, indicó que se ha mostrado que solo promueve la venta ilegal. "La única vacuna por ahora es la prevención", ha indicado, ya que el objetivo debe ser evitar contagiarse de este virus del que poco se conoce.



Francisco Viteri, médico de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, recordó que en las reuniones se comparte en familia; "ahí están los abuelitos, los más vulnerables". Por lo que pidió que los abuelos sean ubicados en espacios diferenciados, para evitar una transmisión del virus. "Hay que tener esa precaución de tener espacios diferenciados por grupos de edad, los abuelos deben estar alejados de los niños". Eso se dice en la cuenta de Twitter del Municipio, en un video.



Hasta este 11 de noviembre del 2020 se han registrado 176 630 personas contagiadas en el país. El 35,5% de ellas está en Pichincha. La ciudad con más contagios es Quito, que suma 57 680.