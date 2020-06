Ministerio de Salud lanzó alerta ante posible reingreso de casos de sarampión al Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Ministerio hizo pública la alerta epidemiológica ante posible reingreso de casos de sarampión en Ecuador. La idea es intensificar la sospecha clínica e implementar en “forma oportuna”, medidas de vigilancia y control dirigidas a evitar la transmisión secundaria a partir de la importación de casos.

“La presente Alerta Epidemiológica deberá ser cumplida en todo el territorio nacional por los establecimientos de Salud Pública y de la Red Complementaria de Salud, es decir, Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, sensibilizando al personal de salud sobre la detección, manejo y notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola”, dice la secretaría de Estado.



Salud dijo que el personal de salud debe orientar la atención con enfoque de riesgo, para identificar y notificar inmediatamente cualquier evento de sospecha de sarampión, a fin de garantizar una respuesta oportuna de acuerdo con las normas del sistema nacional de vigilancia.



Para esto se deben ejecutar las siguientes medidas:



1.- Detección oportuna de todo paciente que cumpla con la definición de caso para enfermedad febril eruptiva no vesicular (sarampión y rubéola).



2.- Notificación inmediata del caso sospechoso en un plazo no superior a las 24 horas de detectado.



3.- En todos los casos sospechosos deberán tomarse las muestras (suero, orina e hisopado nasofaríngeo) y enviarlas inmediatamente al laboratorio de referencia nacional INSPI Quito.



4.- Dentro de las primeras 48 horas de detectado el caso sospechoso se realizará la investigación, que contemplará dentro del proceso de investigación: visita domiciliaria, búsqueda activa institucional, búsqueda activa comunitaria, búsqueda y seguimiento de contactos directos, informe final integral (vigilancia epidemiológica e inmunizaciones).



5.- Adicionalmente se debe realizar la búsqueda activa institucional de casos en la base de datos de atenciones a nivel nacional con el fin de detectar casos que fueron atendidos en los establecimientos de salud a nivel nacional, periodo enero – mayo de 2020 y evaluar la situación epidemiológica del covid-19.



6.- Reactivar la notificación negativa semanal.



7.- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión.

En la denominada Actualización Epidemiológica Sarampión del 27 de mayo de 2020 se indica que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020, nueve países notificaron 3 407 casos confirmados de sarampión en la región de las Américas.



Argentina 60 casos, incluida una defunción



Bolivia 2 casos



Brasil 3.155 casos, incluidas cuatro defunciones



Canadá 1



Chile 2



Colombia 1 caso



Estados Unidos 12



México 172



Uruguay 2