Ministerio de Salud toma muestras rápidas a pescadores y sus familias de Esmeraldas por presuntos casos de covid-19

La muerte de 12 personas en el barrio El Panecillo, en Esmeraldas, dedicadas a la actividad pesquera, alarma a los moradores, quienes pidieron al Ministerio de Salud Pública (MSP) que se hagan las pruebas rápidas para conocer el estado de los habitantes. Los fallecidos presentaron síntomas de covid-19.

Juan Alcívar, habitante de ese sector, comentó que no se logró comprobar si sus vecinos tenían el coronavirus, porque no les practicaron las pruebas.



30 profesionales del Hospital Delfina Torres y del Distrito de Salud de Esmeraldas llegaron la mañana de este jueves 7 de mayo del 2020 a El Panecillo para hacer pruebas rápidas y serológicas.



Se tomaron 120 pruebas bajo estrictas normas de bioseguridad del personal de epidemiología del Distrito de Salud.



“Ayer fuimos a enterrar a uno de los nuestros y no queremos que más mueran”, comentó Líder Parrales, uno de los pescadores y habitante de este barrio, que este año no celebrará las fiestas de San Pedro y San Pablo, así como a la Virgen de Monserrate.

El Panecillo está en la parte alta del norte de la ciudad, donde habitan pescadores que llegaron hace más de 40 años de Manta, Jaramijó y Picoazá (Manabí), para dedicarse a la pesca artesanal en las costas de Esmeraldas.



El director del hospital Delfina Torres de Concha, Robert Cedeño, señaló que se establecerá el cerco epidemiológico en esta zona, una vez que se cuente con los resultados de las pruebas tomadas.



De los 290 casos del nuevo coronavirus registrados en la provincia hasta este jueves 7 de mayo, 202 están en la ciudad de Esmeraldas; por eso, Elías Tenorio, delegado del Gobierno en Esmeraldas para coordinar la emergencia sanitaria, dijo que están adelantando el envío de más pruebas para hacer los diagnósticos.



Hasta el momento se cuenta con 1 000 pruebas rápidas, pero no son suficientes para confirmar o descartar posibles contagios.