El Ministerio de Finanzas publicó la resolución que amplía el diferimiento de créditos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Finanzas divulgó la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que permite a los clientes de la banca renovar los diferimientos de pagos de sus créditos. La disposición también amplía el plazo para acceder por primera vez al aplazamiento.

La resolución 582-2020-F, que reforma a la 569, fue emitida el pasado 8 de junio del 2020 y está suscrita por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien es presidente de la Junta. El documento entró en vigencia el pasado 9 de junio del 2020.



Según la resolución, las personas que por primera ocasión quieren posponer temporalmente sus cuotas podrán hacerlo por los siguientes 60 días. Este trámite se hará por solicitud del usuario o por iniciativa directa de las entidades financieras, previa notificación al cliente.



En cuanto a los ciudadanos que difirieron sus créditos en abril y mayo, y que a partir de junio reactivaban los pagos, la Junta resolvió ampliar en 90 días adicionales para que las operaciones que no hubieren sido pagadas en la fecha de vencimiento, sean transferidas a las correspondientes cuentas vencidas.



Las reglas aplican para las entidades financieras públicas y privadas que han decidido ofrecer estas medidas de alivio a sus clientes.



Marcos López, titular de la Junta Monetaria, y Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, en entrevistas con EL COMERCIO aclararon que las renovaciones no son automáticas ni obligatorias, por parte de los bancos. Solo se pueden activar si el cliente lo solicita o autoriza.



Si bien la resolución da 90 días para la ampliación de los diferimientos, las autoridades detallaron que el plazo podría ser mayor en determinados casos. Todo dependerá de la situación particular de cada persona, que será evaluada por las instituciones financieras.



Los cambios en las condiciones para el diferimiento ya fueron notificadas a las financieras privadas. La Superintendencia de Bancos envío a las instituciones, el 9 de junio del 2020, una circular con la nueva resolución.



Según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) entre el 1 y el 15 de abril del 2020 los bancos otorgaron beneficios de diferimiento a 1,3 millones de operaciones crediticias, por la pandemia del covid-19.



Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps), hasta finalizar abril en el sector cooperativo se difirieron USD 5 643 millones de 657 554 clientes.