Ministerio de Trabajo dice que viernes 10 de abril del 2020 es feriado

El Ministerio de Trabajo aclaró hoy, 9 de abril del 2020, que de acuerdo a la ley de feriados mañana, Viernes Santo, es día festivo, por lo que no se debe laborar.

La Cartera también explicó que el teletrabajo es una forma de trabajar, únicamente modifica el sitio en donde se lo realiza, por lo que tampoco se debe realizar teletrabajo en un feriado.



Si para garantizar su operación las empresas deben laborar, las horas deben pagarse con un 100% de recargo de su remuneración, según el Código del Trabajo.



Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, mencionó que no tiene sentido mantener el feriado en la actual situación de emergencia. “Estamos en una situación donde se puede trabajar muy poco y además se da un feriado, es decir, vacaciones, es un despropósito”, señaló al insistir que las empresas y los trabajadores lo que quieren es trabajar.



El exfuncionario indicó que hay empresas que no pueden darse el lujo de parar como las de alimentos o bienes de limpieza.



Las compañías que están paradas, en cambio, tendrán que afrontar más gastos en un momento donde no tienen liquidez ni para pagar las obligaciones actuales, refirió.