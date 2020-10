El Ministerio de Energía niega la transferencia de bloques petroleros de Repsol a New Stratus Energy

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Mernnr) negó este jueves 29 de octubre del 2020, el pedido de la compañía Repsol para transferir sus derechos y obligaciones sobre los bloques petroleros 16 y 67 (Tivacuno) a una tercera compañía denominada New Stratus Energy Inc.

La decisión de la Cartera se dio porque, del análisis efectuado a la documentación presentada, se evidenció aspectos de carácter técnico y económico que no asegurarían la continuidad de las operaciones de dichos campos.



Como antecedente se conoce, además, que la comisión técnica del Ministerio de Energía, que analizó la carta de intención de New Stratus Energy para adquirir los activos de Repsol, recomendó este 29 de octubre del 2020 negar esta operación. Esta información fue proporcionada por una alta fuente de esta Cartera de Estado.



La comisión llegó a esta conclusión, tras revisar la documentación presentada por la petrolera canadiense. En esta se evidenció que la compañía no cuenta con solvencia financiera ni capacidad técnica para manejar los activos de Repsol.



New Stratus Energy inició la semana anterior el proceso para adquirir los activos en los bloques 16, 67 y las acciones que tiene Repsol en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).



En la carta de intención, la firma canadiense New Stratus Energy (NSE) destacó la experiencia de sus técnicos y ejecutivos antes que su trayectoria en el desarrollo de campos de crudo.



New Stratus Energy informó que actualmente solo tiene operaciones en Colombia. Se trata de un proceso de exploración en curso y de otros “varios” proyectos en etapa de investigación. Sin embargo, esta compañía considera que lo que hay que resaltar es el nivel de conocimientos y de experiencia de su equipo ejecutivo y técnico.



Sin embargo, la comisión técnica consideró que lo señalado por la firma no garantizaría el manejo de los bloques 16 y 67. Estas áreas aportan con alrededor de 13 000 barriles de crudo por día.



Además, esta compañía canadiense acumulaba al 31 de marzo pasado un déficit de 18 millones de dólares canadienses (USD 14 millones). Es decir, los activos no son suficientes para cubrir sus pasivos.



Esta información consta en un reporte de auditoría externa de Canadá, que es parte de la documentación que entregó New Stratus Energy al Ministerio de Energía. En ese documento se señala, además, que, con corte a marzo pasado, New Stratus Energy tenía un déficit de capital de trabajo de 1,6 millones de dólares canadienses (USD 1,2 millones).