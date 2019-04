Ministerio de Educación cambia de posición sobre extinta UNE, comisión liquidadora pide aclaraciones

LEA TAMBIÉN

El secretario de Educación de Quito, Luis Calle, entregó el informe que le entregara la Comisión Liquidadora de la extinta UNE a su antigua representante, Mariana Pallasco, hoy, martes 30 de abril del 2019, en una de las salas de la Cartera, a donde acudieron partidarios.

Calle indicó que mediante la resolución 0022 se resolvió trasladar el informe a los miembros de lo que fue la Unión Nacional de Educadores (UNE). En este se detallaría el trabajo de la comisión, desde el 2016 hasta el 25 de abril de este año.



En agosto del 2016, quienes representaban a ese gremio de educadores recibieron una resolución del Ministerio de Educación. En ella se les indicaba que se declaraba disuelta a la organización, cuya personería jurídica fue aprobada mediante acuerdo ministerial del 19 de abril de 1950.



¿Por qué? El texto de la resolución decía que incumplieron con su propio estatuto y con lo señalado en el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Y se designó a la comisión liquidadora. En varias ocasiones, exautoridades de la época, indicaron que la exUNE no presentaba informes sobre elecciones para validar la representatividad.

¿Hay un cambio en la posición en torno a este sindicato? Sí, el exministro Fander Falconí, consultado sobre la situación legal de la UNE siempre dijo que el tema no estaba en el Ministerio de Educación sino en el ámbito judicial. Esto porque tanto en el Contencioso Administrativo como en la vía constitucional, los representantes de la extinta UNE habían perdido, es decir en todas las instancias.



Pero hoy, el ministro de Educación, Milton Luna, señaló frente a los miembros de la extinta UNE que se dispuso la disolución de la comisión interventora y, en el mismo documento, la transferencia del informe realizado por esa comisión. Es decir la autoridad educativa nacional entregó un informe a un gremio sin personería jurídica.



“El Ministerio de Educación, dirigido por mi persona, estableció 20 días, luego de culminado el plazo que había dado el anterior Ministro (Fander Falconí) a la comisión interventora, para que presente un informe de su actividad”.



Ya meses atrás, Milton Luna validó la posición la extinta UNE al entregar un acuerdo ministerial para disminuir la carga administrativa de profesores a miembros de lo que fue esta organización. En el país hay otros gremios como la Red de Maestros, también dividida.

El subsecretario Calle precisó que no se trata de un traslado de bienes por parte del Ministerio de Educación sino de la entrega del mencionado informe. Con eso –señaló- se da paso a que en asamblea de maestros se defina el destino de los recursos de lo que fue la UNE, cuestionada a su tiempo por su cercanía con el MPD- Unidad Popular. Una relación que nunca negaron sus directivos, que llegaron a ser legisladores por esa organización política.



Isabel Vargas es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Educación Unión Nacional de Educadores. Ellos lo llaman la nueva UNE, que fue inscrita ante el Ministerio del Trabajo y no ante la Cartera de Educación. Esto tras la disolución de la vida jurídica de la UNE.



Hoy, Vargas informó que la directiva convocará a una asamblea, a realizarse el próximo viernes 10 de mayo, conjuntamente con el seminario internacional que organiza este gremio en la Universidad Central



“Se hará en conjunto para que la asamblea tenga veeduría internacional por parte de compañeros sindicalistas de América, desde Canadá hasta Argentina”, indicó Vargas.



Vargas aseguró que el monto de los bienes de la organización en el país alcanzaba los USD 15 millones. “No han rendido cuentas a nadie y luego de esta entrega haremos las demandas pertinentes para reclamar la venta ilegal de tres propiedades en Mocha, Gualaceo y Loja”.



Jenny Villacís, docente, fue la coordinadora de la comisión liquidadora de lo que fue la UNE, hasta el 25 de abril. Le llama la atención que el Ministro y el Subsecretario de Educación les hayan pedido entregar un informe a dirigentes de un gremio que ya no existe jurídicamente. Considera que la información se la debe entregar a todos los profesores, que por años aportaron a ese gremio, incluso sin ser consultados, algunos de ellos ya están jubilados, dijo.



Villacís negó que el patrimonio de la UNE alcance los USD 15 millones, y dijo que podrían ser USD 9 millones. Recordó que los antiguos dirigentes de ese gremio nunca les dejaron informes financieros y que por ello debieron investigar por su cuenta qué propiedades habían adquirido. También dijo que se han enterado de la existencia incluso de vehículos pues les llegan notificaciones para que se paguen multas, pero que no saben en manos de quién estarán.



"Localizamos 250 propiedades, de algunas no se había pagado el catastro en los municipios. También hay deudas con extrabajadores, al IESS, al SRI", dice Villacís.



La Coordinadora de la comisión liquidadora pide al Ministerio de Educación que se confirme quiénes participarán de la "asamblea", que convocarán los dirigentes de la nueva UNE. "Deberían nombrar otra comisión, convocar a todos los docentes que aportamos, no a los militantes del MPD, la justicia ya decisión que se cierre la UNE".