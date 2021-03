Ministerio de Educación entrega reconocimiento a Grupo El Comercio por la publicación de fichas pedagógicas

El Ministerio de Educación entregó a los diarios Últimas Noticias y El Ambateño y al Grupo El Comercio, en general, un reconocimiento por la publicación permanente de las guías pedagógicas del plan Aprendamos Juntos en Casa.

En el acto oficial desarrollado el martes 23 de marzo, la ministra Monserrat Creamer destacó el gran alcance en la difusión de las fichas. Entre ambos periódicos locales, se supera ya el millón de fascículos puestos a disposición del público, especialmente en Quito y Ambato, pero también en otras localidades como Ibarra, Latacunga y Riobamba.



“La corresponsabilidad para la continuidad educativa es la verdadera solidaridad”, dijo la Ministra. Agradeció a los medios de comunicación por fomentar, a través de las publicaciones, que estudiantes sigan adelante en su formación, que permanezcan en el sistema educativo, y por ser un apoyo para maestros e instituciones educativas que siguen en la noble misión de no dejar atrás a ningún alumno. Las fichas son especialmente empleadas por alumnos que no tienen Internet y no pueden seguir las clases virtuales.

A nombre de Grupo El Comercio, Carlos Mora, editor de Últimas Noticias, y Jorge Alencastro, gerente de Distribución y del diario El Ambateño, recibieron la placa conmemorativa. Destacaron que las publicaciones siguen la línea permanente de Grupo El Comercio de apoyo a la educación en el país. A su vez, hicieron un reconocimiento al trabajo de los especialistas, pedagogos y maestros que crearon el contenido de las guías pedagógicas, “material de alto valor que desarrolla los temas de cada asignatura en los contextos de la realidad nacional”, según expresaron.



En el acto también estuvo Nathaly Cajamarca, estudiante de 3° de Básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, de Quito. Ella es una de las alumnas que emplea las guías pedagógicas para continuar sus estudios, pues no cuenta con servicio de Internet en su hogar que le permita seguir las clases virtuales.



“Gracias al diario Últimas Noticias, ya que con su apoyo podemos ejercer nuestro derecho a la educación”, expresó la estudiante. Ella contó que trabajar con las fichas pedagógicas ha sido sumamente satisfactorio por lo detallado de sus indicaciones y la suficiente información que le ha permitido desarrollar las tareas propuestas.



“Aprovecho esta oportunidad”, dijo la joven, “para decirles a mis compañeros que no se dejen vencer jamás y luchen contra cualquier obstáculo”. Y más adelante afirmó: “Soy feliz de tener el derecho a continuar estudiando, por eso, prometo seguir dando lo mejor de mí, cumpliendo con cada tarea, para que el esfuerzo de cada uno de ustedes no sea en vano”.



Las fichas pedagógicas se seguirán publicando en Últimas Noticias y El Ambateño. Este viernes 26 de marzo concluye la publicación de las guías para el Proyecto 5. Aquellas para el Proyecto 6 empezarán a circular el lunes 5 de abril del 2021.