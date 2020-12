Ministerio de Educación pide a profesores no enviar deberes hasta el 3 de enero 2021

Desde el viernes 25 de diciembre de este 2020 hasta el domingo 3 de enero de 2021, estudiantes y profesores tendrán vacaciones por las festividades de Navidad y de fin de año, precisó el Ministerio de Educación, en una comunicación enviada a todos los funcionarios de las zonas y distritos del país, el martes 22 de diciembre.

En ese sentido, les dijo por escrito la ministra Monserrat Creamer, se exhorta a las Instituciones educativas a no enviar tareas a los estudiantes, "para que sea un tiempo de descanso en el entorno familiar, tanto para los alumnos como para los docentes. Particular que comunico para su conocimiento, socialización y difusión en las Instituciones educativas de su jurisdicción".



El año lectivo 2020-2021 empezó en medio de la pandemia del covid-19, que hasta este miércoles 23 ya deja 207 084 personas contagiadas, según datos del Ministerio de Salud. El 88,05% de los infectados ya se ha recuperado. Y 13 962 han fallecido, aunque como han alertado especialistas, hay un subregistro debido a la falta de pruebas diagnósticas y a la demora en el procesamiento de los resultados.



La Cartera de Educación comunicó semanas atrás que los 160 000 docentes que trabajan en planteles fiscales deberán reintegrarse a la jornada presencial, a partir de enero 2021. Lo harán de forma alternada, algunos días y horas de la semana, siguiendo la planificación de sus directivos. La ministra Creamer comentó a este Diario que se busca que los maestros trabajen en estrategias para evitar el abandono escolar, que aún no está cuantificado. En el país están matriculados 4,4 millones de alumnos, 3,3 millones en centros fiscales. Pero no se sabe si la falta de conectividad, la situación económica o motivos de salud hicieron que algunos de ellos dejen las escuelas.



En Sierra y Amazonía aún no concluye el primer quimestre (son dos quimestres y se debe completar 200 días laborables). Desde la semana anterior, algunos planteles privados han realizado actividades para reemplazar a los programas navideños presenciales que se acostumbraba hasta el año anterior.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional determinó que los chicos que acuden a planteles, en los que ya están en marcha planes pilotos de retorno presencial a clases, no volverán a las actividades el 4 de enero, como los demás alumnos. Ellos lo harán el 18 de enero. El objetivo es minimizar el riesgo de contagio de covid-19, tras las festividades. El SARS-CoV-2 tiene un período de incubación que va entre cinco a 14 días, por lo que se busca que los padres de familia estén alertas ante síntomas en ese período.