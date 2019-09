Ministerio de Educación emitió circular reiterando decisión de no incrementar pensiones este ciclo en Sierra y Amazonía

LEA TAMBIÉN

Los padres de familia que educan a sus hijos en planteles particulares ya tienen un respaldo para durante este ciclo pagar el mismo monto de pensiones y matrículas del año anterior, en Sierra y Amazonía. Ayer, jueves 5 de septiembre del 2019, la Subsecretaria de Educación de Quito, así como los coordinadores y directores distritales de estas provincias recibieron una comunicación, reiterando que rige la disposición dada por el presidente Lenín Moreno.

A través de la circular MINEDUC-MINEDUC-2019-00004-C, la ministra Monserrat Creamer les recuerda: El señor Presidente de la República mediante cadena nacional, del 27 de agosto de 2019, dispuso lo siguiente: “Compatriotas, he escuchado la preocupación de los padres y madres de familia de las escuelas y colegios privados, que han visto aumentar las pensiones y matrículas para este año lectivo, he dispuesto que se deje insubsistente cualquier aumento a matrículas y pensiones en colegios privados (…)”.



"En este sentido, apunta la Ministra de Educación, les informo que la decisión del señor Presidente Constitucional de la República se encuentra vigente, por lo que ustedes deben comunicar oficialmente de este particular a las instituciones educativas privadas dentro del ámbito de su jurisdicción, así como registrarán las denuncias que respecto de este tema sean puestas en conocimiento de esta Cartera de Estado para la respectiva investigación y coordinación con otras entidades públicas. De esta forma, el Ministerio de Educación busca garantizar la seguridad económica de los padres y madres de familia".



Gremios de instituciones particulares se han mantenido a la expectativa desde el 27 de agosto pasado. Confedec, Corpeducar, Fedepal y Crecipe se mostraron opuestos a esta decisión del Ejecutivo, señalando que en julio se les autorizó, luego de un trámite, para aumentar las pensiones hasta el 10%.

Dijeron que ya habían hecho sus presupuestos. También que esperaban comunicados oficiales por escrito, para dejar de cobrar pensiones y matrículas con aumento. Además para iniciar con acuerdos para la devolución del dinero extra cobrado, antes de conocer de esta disposición.En esta semana tuvieron dos reuniones con delegados del Gobierno. Los directivos de estas agrupaciones de colegios no han querido pronunciarse sobre los temas tratados. Anoche, Vinicio Aldaz, de Corpeducar, señaló que esperaban el acuerdo ministerial, "caso contrario no tenemos el instrumento legal para proceder a la devolución".



Desde ayer ya existe la comunicación oficial. Y los padres de familia tienen el respaldo físico de un documento, firmado por la ministra Creamer, para exigir que no se les aumente la pensión en este ciclo 2019-2020, que empezó de modo oficial el lunes pasado. Además, en el comunicado se dispone a los directores distritales y demás autoridades para recibir y tramitar las denuncias, si se incumple con esta decisión del Primer Mandatario.



En Sierra y Amazonía, las pensiones van desde USD 4 hasta 2 220 al mes. Los padres de familia eligen el tipo de educación que prefieren y pueden costear para sus hijos. Todos los planteles, fiscales, fiscomisionales, municipales y privados son parte del sistema educación y deben respetar las disposiciones del Ministerio. De lo contrario pueden ser sancionados.