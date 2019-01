Ministerio de Educación pide dialogar más y madres de familia hablan de comportamiento de profesora

LEA TAMBIÉN

Con un “llamado al diálogo como mecanismo para resolver las diferencias entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia”, reaccionó el Ministerio de Educación, a través de César Andrade Rocha, director distrital de la zona Eloy Alfaro. Esto frente al vídeo, de menos de un minuto, que circula en redes sociales, en el que se ve a una madre de familia hacer un reclamo a la maestra, en medio del salón de clases.

El Director Distrital pidió “observar y cumplir con el Código de Convivencia de cada una de las instituciones educativas, documento construido de manera participativa entre todos sus actores”. También, la Cartera reiteró que mantiene su política de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. “Trabajamos por la construcción de espacios escolares armónicos y de paz, en corresponsabilidad con toda la comunidad”.



En el video se observa a la madre de familia insultar y amenazar a la profesora. Le dice que no sabe con quién se está metiendo. "Por educada no le lanzo dos chirlazos". La docente pregunta a sus alumnos si están de acuerdo con lo que sucede y en coro responden que sí.



Madres de familia del plantel del sur de Quito, en donde sucedió el hecho, se comunicaron con este Diario. Pidieron mantener sus nombres en reserva. Y comentaron que todo ocurrió el martes 22 de enero del 2019, hace más de una semana. Solicitaron que no se juzgue la acción de la madre de familia, sin conocer su versión.



¿Qué pasó, según estas madres de familia? Eran alrededor de las 08:30 del 22 de enero de 2019, cuando la maestra de Literatura, de primero de bachillerato G, empezaba su clase. Y caminó entre las bancas. Entonces supuestamente habría visto una carpeta, con cuestionarios para estudiar materias, previo a unas pruebas parciales. “La licenciada tomó la carpeta y rompió los papeles. La estudiante le preguntó por qué lo hizo. Y la profesora le respondió que tiene cero en el deber, a gritos”, relató una madre.



Las madres de familia cuentan que buena parte del curso tiene bajas notas en esa materia y que supuestamente, la profesora se ha negado a darles clases de recuperación, como estipula el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.Eso no ha podido ser confirmado por este Diario.



¿Por qué la madre de la alumna estaba en el plantel? Según las madres que se comunicaron con EL COMERCIO, hasta las 08:15 hubo una reunión de padres de familia, para la entrega de los reportes del segundo parcial. Así que la alumna afectada telefoneó a su madre, que estaba saliendo del colegio.



La señora acude y dicen las madres que la profesora habría comentado “si la ignorante de la hija no entiende, vamos a ver si la madre sí lo hace”. Pero nada de eso se observa en el video. “No estamos de acuerdo con la reacción, pero no nos han escuchado las autoridades. Ahora van a suspender 15 días a la estudiante que grabó el video, la profesora será reubicada en otro colegio, según les ha dicho a los chicos. Hemos tenido reuniones con el rector, vicerrector y el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)”, dijo una de las madres.



Algunos jóvenes y madres de familia han respaldado a la maestra, a través de redes sociales. Otros cuestionan la violencia con la que actúa la madre, pero se preguntan qué desató esa actuación.