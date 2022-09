2,8 millones de escolares reciben colación

Es mejor que los niños en edad escolar reciban alimentos y no dinero, porque lo malgastan luego en golosinas. Fotos: Lineida Castillo / EL COMERCIO.

Lineida Castillo. Redactora (I)

En Ecuador hay niños que van a la escuela sin desayunar por la difícil situación económica de sus familias. La colación escolar del Ministerio de Educación (ME) no llega a todos los escolares y en otros casos ellos están cansados de comer lo mismo siempre.

El desayuno aporta la energía para cumplir con las actividades del día, explica la pediatra, Narcisa Quezada. “El niño que va sin comer a la escuela tiene déficit de desarrollo, de concentración y de rendimiento físico e intelectual”.

Paúl tiene 10 años, es delgado y cursa el sexto de básica en la escuela Enriqueta Cordero, de la parroquia cuencana de Baños. Va casi todos los días con el estómago vacío. Su madre sale a las 05:00 a trabajar y le deja agua aromática.

En la Unidad Educativa Eriqueta Cordero Dávila de la ciudad de Cuenca, los niños reciben la colación escolar.

Cuando hay posibilidad lleva USD 0,50 para comprar alguna golosina para el recreo. Como muchos niños de su parroquia, Paúl aprovecha el camino a la escuela para adquirir alimentos en las tiendas o puestos cercanos. En ocasiones en el recreo o a la salida a la casa (12:45), el menor recibe el combo gratuito del ME: un tetrapak (200 miligramos) de leche o jugo, con galleta o granola. En ese momento recién ingiere su primera comida del día.

Pero antes, como a las 09:00, le da hambre y sueño. Suele ir al baño a lavarse la cara hasta esperar el recreo y que algún compañero le comparta algo de su refrigerio. “Así me paso todo el tiempo”, dice algo tímido. Paúl es parte de los 850 estudiantes de su escuela y de los 2 897 542 del sistema fiscal, fiscomisional y municipal, que se benefician de la Alimentación Escolar gratuita, en este año académico.

Este programa está dirigido a los chicos de las zonas urbanas y rurales, de jornadas matutina y vespertina, desde inicial a décimo de básica. En las unidades educativas del milenio la reciben todos los estudiantes, hasta tercero de bachillerato.

La población de alumnos alimentados así en el país es de unos 3 325 963 estudiantes. Es decir, 428 421 no están dentro del programa por pertenecer al bachillerato o a escuelas recién reabiertas. Por ejemplo, los 20 niños de la escuela unidocente Jesús María Yépez, de la parroquia cuencana Octavio Cordero, aún no reciben este beneficio.

Este plantel se reabrió el pasado 1 de septiembre, tras cinco años de estar cerrado. Según la maestra Florángel Quezada, los padres de familia se organizaron para ofrecerles un refrigerio a las 09:30. Les dan caldo de gallina y mote. Pero ya gestionaron la colación ante la Distrital del ME.

Alimentación poco variada

El Ministerio realiza la entrega de alimentos a las instituciones educativas a través de proveedores. La distribución se hace cada uno o dos meses, según las necesidades del plantel. Para la Sierra y Amazonía empezó el 24 de agosto.

Sin embargo, hay menores como Estefanía Villamagua, de nueve años, de la Enriqueta Cordero, que se han cansado de ciertos productos. “Uno de los jugos de fruta con leche no le gusta”, dice su madre, Rosa Abrigo.

Cuando le toca ese, “no come y se queda así, no le envío ‘lunch’”, afirma la progenitora. Ella asegura que su hija sí va desayunando: colada o batido de frutas con arroz, pan, mote, plátano o yuca. “Come poco porque a las 06:30 no tiene apetito”. Pero le preocupa que más tarde pase hambre y que eso afecte su rendimiento.

En cambio, a Paúl, en el centro de salud de Baños, le dijeron que tenía bajo peso y principios de desnutrición; debe alimentarse mejor para crecer y desarrollarse. Según una encuesta del INEC, el 27% de los niños menores de dos años sufre desnutrición crónica. En la niñez indígena sube al 39%.

Ecuador es el segundo país con mayor desnutrición infantil en América, después de Guatemala. La colación escolar busca reducir la problemática. La inversión en Alimentación Escolar en la Sierra y Amazonía es de USD 56,3 millones. El Ministerio del ramo y las carteras de Salud, Agricultura y Producción desarrollan una propuesta para cambiar y ampliar los alimentos. “Serán alimentos nacionales, sabrosos y nutritivos”, dicen desde el ME.