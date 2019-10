Ministerio de Defensa: ‘no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen, no hay que agredir a los militares’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, participó de una entrevista que fue emitida como parte de una cadena nacional la noche de este domingo 6 de octubre del 2019. Para él, existe una “falta de respeto” a la autoridad y un ataque a los miembros de las fuerzas del orden en las protestas que se generan en distintos puntos del país.

Ante la interrogante del entrevistador sobre la captura de militares en varios sectores, el Ministro se refirió a un caso puntual. “Que estén en un hotel porque están haciendo entrenamiento de hombres ranas, preparándose para la defensa nacional y no les dejan salir de un hotel”, dijo. Para él, los integrantes de las Fuerzas Armadas serán autorizados de salir “prontamente” del lugar en el que se encuentran.



Para Jarrín, las Fuerzas Armadas pueden apelar “como cualquier otro ciudadano” a su derecho a la autodefensa. Por eso advirtió que hay que respetarlas. “No se provoque a la fuerza pública, no la desafíen, no hay que agredir a los militares”, dijo.



Jarrín no se refirió a lo sucedido este domingo cuando un grupo de manifestantes de la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de Cotopaxi (Unocan) del cantón Pujilí y Pastocalle (Latacunga) emboscó a militares y policías en el sector de Lasso. Los agentes del orden intentaban capturar a jóvenes que lanzaban piedras y botellas a los militares cuando fueron rodeados por los manifestantes. Los uniformados fueron retenidos por los indígenas, según recogió este Diario.



Otro grupo de protestantes, la mayoría mujeres, obligó a subir a los soldados y policías a los buses y los trasladaron a la comunidad Unidad de Plancholoma, en los páramos del oriente de Cotopaxi.



Tampoco se refirió sobre el impase suscitado el sábado 5 de octubre cuando un grupo de oficiales y voluntarios de la Brigada Blindada Galápagos fueron retenidos en Nizag, una comunidad situada a 40 minutos de Alausí, en el sur de Chimborazo.



Según un comunicado de esa entidad, los manifestantes esperan la llegada de la gobernadora para liberar a los militares. En la madrugada, los militares se movilizaban hasta el sector de Zhud en un convoy que pretendía reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur cuando fueron detenidos por los comuneros. Esa carretera está cerrada al tránsito vehicular en cinco puntos al menos cinco puntos.