Ministerio de Defensa asegura que el uso de la fuerza en las manifestaciones fue necesario

Luego de que este viernes, 29 de noviembre del 2019, la misión de expertos de Naciones Unidas (ONU) pidiera que se investigue si hubo uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones de octubre pasado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que el uso de la fuerza fue necesario.

“Que haya sido excesivo o no puede investigarse, pero no fue innecesario, pues hubo actos de vandalismo, terrorismo e insurgencia durante las protestas. Además, se intentó desestabilizar al Gobierno y se destruyeron bienes públicos”, dijo Jarrín este vienes 29 de noviembre del 2019.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, informó las acciones que los militares realizaron durante las protestas de octubre pasado



Además, señaló que la orden que los militares recibieron fue utilizar únicamente armamento no letal. Aseguró que no se usaron armas de fuego en contra de los manifestantes.



“El manejo de conflictos se realizó con armas no letales. Si Naciones Unidas conoce otra forma de neutralizar una protesta que nos enseñe, estamos dispuestos a aprender”, añadió.



Según un comunicado de la ONU, en las protestas hubo al menos nueve muertos, 1 507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1 382 detenidos, "muchos de ellos arbitrariamente".