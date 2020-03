El Ministerio de Trabajo realiza controles de la suspensión de la jornada laboral presencial

LEA TAMBIÉN

Andrés Madero, ministro de Trabajo, dijo que quienes pongan en riesgo a sus empleados y a todos los ecuatorianos tendrán una sanción. Las declaraciones las hizo durante una rueda de prensa virtual, la tarde de este martes 17 de marzo el 2020.



No se puede obligar a nadie a realizar una actividad, están dispuestas la suspensión de la jornada presencial, en el Decreto emitido por el presidente Lenín Moreno, mencionó.



"Estamos realizando inspecciones y ya se han clausurado dos establecimientos comerciales. Se realizan los controles y serán sancionados por poner en riesgo la salud de todos los ecuatorianos".



Las clínicas tiene excepción por los temas de salud. Los derechos de los trabajadores no pueden ser violentados en esta emergencia.



Madero enfatizó que se tienen que garantizar las condiciones de salud establecidas, es importante que se mantenga la higiene para evitar la propagación del covid-19.



Según el funcionario, actualmente se registraron 224 000 teletrabajadores habilitados y se estima que la cifra aumente, en función de quienes se van acreditando en el sector público y sector privado. "Se están dando todas las alternativas necesarias", reiteró.



Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas indicó que queda restringido el transporte interprovincial, excepto lo señalado en el Decreto emitido por el presidente Lenín Moreno. El cierre se realiza con el ánimo de evitar la propagación del covid-19 y no se recibirán vuelos internos desde las 00:00.



Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias, manifestó que la crisis es mundial. "El tema de cierre de mercados se ha trabajado desde diciembre, pero no ha permitido crecer en nuevos mercados, no solo en el sector de las flores. Se busca una alternativa", enfatizó.



Las empresas y comercializadoras se han unido para que no exista un desabastecimiento internamente. Se caen los mercados de banano y camarón, pero se espera redistribuir las exportaciones, mencionó.



Además, el abastecimiento interno está asegurado en la cadena de producción. El sector productivo está garantizado y unido.